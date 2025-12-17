"Всегда всем поперек горла": блоггершу-миллионницу Вербу обвинили в осквернении флага
- Блогеры Юля Верба и Николай (smurfik) попали в скандал из-за видео с украинским флагом, на котором было напечатано фото Вербы.
- Николай объяснил, что не имел целью оскорбить флаг, а Верба попросила прощения, отметив, что не предполагала негативной реакции.
Блогер-миллионница Юля Верба в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз ее обвиняют в осквернении государственного флага.
Подробнее о скандале и реакции блогера – далее в материале 24 Канала.
Скандал возник после того, как Верба сняла совместное видео с тиктокером Николаем, который более известен как smurfik. Парень снимает юмористические ролики, где часто переодевается в женскую одежду.
Что было в видео?
Николай и Юлия оделись в одинаковые образы: леопардовые обтягивающие костюмы, длинные прямые волосы и высокие каблуки. Они снимали ролики на фоне украинского флага, на котором было напечатано фото Юли Вербы.
Именно это возмутило людей в соцсетях. Многие считают, что блогеры унизили сине-желтый флаг.
Как на хейт отреагировали блогеры?
Николай объяснил идею с флагом в сторис на своей странице в инстаграме.
На этом фото нет никакого плохого или пренебрежительного смысла относительно флага. Я поддерживаю Украину и искренне люблю свою страну. У меня родные на войне. Я сам многое пережил за это время. Поэтому любые обвинения в издевательстве для меня болезненны и несправедливы. Этот флаг – не об оскорблении,
– отметил блогер.
По словам Николая, он вдохновился американской знаменитостью, которая сделала подобный флаг со своими фото. Парень решил повторить это в украинском стиле.
Юлия Верба также попросила прощения, записав инстаграм-сторис.
Я не могла даже подумать, что это кого-то так может задеть. И если бы знала, то ясно, что этого бы не было. И я искренне прошу прощения. Я украинка. Люблю Украину. Но никакого плохого смысла в это видео не закладывалось. Этот флаг – это как отпечатанная аватарка, которую все ставили в начале войны,
– написала блогерша.
Она считает, что скандал не случайный. По словам Юлии, ее хотят "убрать на государственном уровне".
Очень не нравится, что я имею такое влияние и такую любовь аудитории. Я всегда всем поперек горла – что в 16 лет, что сейчас,
– написала Верба.
Юля Верба отреагировала на хейт / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Юле Вербе?
- За ее страницей в инстаграме следит более 2,5 миллиона пользователей.
- Настоящее имя блогера – Юлия Ивановна Вербинец.
- Девушка активно ведет соцсети со школьных лет. В 2019 году она получила награду "Лучший лайфстайл-блогер", а уже в следующем году – "Блогер года".
- К тому же Верба вошла в рейтинг Forbes "30 до 30".
- Сейчас в блоге она делится семейными фото, путешествиями и повседневной жизнью.