"Всегда всем поперек горла": блоггершу-миллионницу Вербу обвинили в осквернении флага

Блогер-миллионница Юля Верба в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз ее обвиняют в осквернении государственного флага.

Скандал возник после того, как Верба сняла совместное видео с тиктокером Николаем, который более известен как smurfik. Парень снимает юмористические ролики, где часто переодевается в женскую одежду.

Что было в видео?

Николай и Юлия оделись в одинаковые образы: леопардовые обтягивающие костюмы, длинные прямые волосы и высокие каблуки. Они снимали ролики на фоне украинского флага, на котором было напечатано фото Юли Вербы.

Именно это возмутило людей в соцсетях. Многие считают, что блогеры унизили сине-желтый флаг.

Как на хейт отреагировали блогеры?

Николай объяснил идею с флагом в сторис на своей странице в инстаграме.

На этом фото нет никакого плохого или пренебрежительного смысла относительно флага. Я поддерживаю Украину и искренне люблю свою страну. У меня родные на войне. Я сам многое пережил за это время. Поэтому любые обвинения в издевательстве для меня болезненны и несправедливы. Этот флаг – не об оскорблении,

– отметил блогер.

По словам Николая, он вдохновился американской знаменитостью, которая сделала подобный флаг со своими фото. Парень решил повторить это в украинском стиле.

Блогер Smurfik отреагировал на хейт из-за украинского флага с фото Юли Вербы / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Верба также попросила прощения, записав инстаграм-сторис.

Я не могла даже подумать, что это кого-то так может задеть. И если бы знала, то ясно, что этого бы не было. И я искренне прошу прощения. Я украинка. Люблю Украину. Но никакого плохого смысла в это видео не закладывалось. Этот флаг – это как отпечатанная аватарка, которую все ставили в начале войны,

– написала блогерша.

Она считает, что скандал не случайный. По словам Юлии, ее хотят "убрать на государственном уровне".

Очень не нравится, что я имею такое влияние и такую любовь аудитории. Я всегда всем поперек горла – что в 16 лет, что сейчас,

– написала Верба.

Юля Верба отреагировала на хейт / Скриншот из инстаграм-сторис

