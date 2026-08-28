Был первым мужем предательницы Ани Лорак: где сейчас продюсер Юрий Фальоса

Юрий Фальоса сотрудничал со многими современными знаменитостями. У него была успешная продюсерская карьера, однако полномасштабная война все изменила, и мужчина куда-то исчез.

Сам продюсер родился в России, но вырос в Мариуполе. Высшее образование получил в Киевском институте гражданской авиации. В студенческие годы занимался музыкой и даже выступал на больших сценах. В определенный период своей жизни пошел работать по специальности, а в конце 80-х – начале 90-х начал открывать собственные кооперативы. Далее в материале "24 Канал" подробнее расскажет о жизни Фальосы, о том, что его связывает с Ани Лорак и где он сейчас.

С кем из звезд сотрудничал Юрий Фальоса

Затем вместе с друзьями открыл продюсерский центр "Титан". Его первым успешным проектом стала певица, которая сегодня имеет статус "предательницы" в Украине, Ани Лорак (Каролина Куек). Они не только работали вместе, но и были в длительных романтических отношениях.

Когда-то Фальоса говорил, что влюбился в Лорак, когда ей было всего 13 лет. Затем они подписали контракт на 10 лет. Сама певица признавалась, что именно он научил ее "есть ножом и вилкой".

Ани Лорак и Юрий Фальоса / Фото издания dialog.ua

С Микой Ньютон продюсер познакомился в Скадовске на песенном конкурсе. Мужчина рассказывал, что вложил очень много денег в развитие певицы. По-настоящему артистка "взорвалась" в России.

Мика Ньютон и Юрий Фальоса / Фото ТСН

Через несколько лет Мика Ньютон подала в суд на продюсера, поскольку была уверена, что мужчина и компания присвоили средства певицы. Насколько известно, исполнительница выиграла судебные заседания, а Фальоса к тому времени погряз в долгах.

Сам Юрий говорил, что в отличие от Мики Ньютон, Ани Лорак оправдала все средства, вложенные в нее, и даже с лихвой. Кроме того, он также работал с такими звездами: Маша Гойя, Яна Романова, группа "Bionik", Маша Собко и другие.

Роман с несовершеннолетней Ани Лорак и другие женщины

Мы уже упоминали, что Фальоса влюбился в нее, когда она была подростком. Он рассматривал ее не только как проект, но и как женщину.

Но до этой встречи Юрий прожил в браке 11 лет. Жена родила ему двоих детей: сына Артема, который является директором компании "Falyosa Family Factory", и дочь Иванну, которая работает переводчицей и преподает иностранные языки.

Развод произошел именно из-за Ани Лорак. Отметим, что продюсер был старше своей подопечной целых на 18 лет. В гражданском браке они прожили примерно 10 лет.

"Я думаю, что я научил ее всему. И как вести себя с мужчинами, и как с генералами, и с президентами, и с бизнесменами. Каждый мужчина хотел бы такую женщину",

– рассказывал Фальоса о Лорак.

Ани Лорак и Юрий Фальоса / Фото из сети

А ушла она от Фальосы из-за Сергея Реброва – бывшего тренера сборной Украины. Футболист на тот момент был женат и воспитывал сына. Как писали СМИ, Ребров предлагал Лорак остаться его любовницей, ведь не мог решиться на развод, однако певица не согласилась на такое развитие событий.

Гражданский муж артистки не смог простить ей такого поступка.

Сергей Ребров и Ани Лорак / Коллаж 24 Канала

Далее в жизни продюсера появилась Ольга Вишневская, а затем – Маша Гойя. В сети писали, что мужчина женился на последней, однако сама певица говорила, что Фальоса делал ей предложение, но она не согласилась.

В 2015 году стало известно, что пара разводится. Причина – измена певицы с влиятельным иностранцем. Через год Юрий женился на 19-летней Екатерине, а в 2017 году у пары родился сын Александр.

Юрий Фальоса с сыном / Фото из инстаграма продюсера

Фальоса остался без дома

В марте 2022 года, когда полномасштабная война набирала обороты, вражеский снаряд попал в дом продюсера. Юрий публично сообщил, что ни дома, ни студии у него больше нет.

Дом Юрия Фальосы / Фото из фейсбука продюсера

По неизвестным причинам мужчина удалил со своих страниц в соцсетях фото дома и информацию о снаряде.

Где сейчас продюсер Юрий Фальоса

А после этого он просто исчез. Его бывшая Маша Гойя говорила, что Фальоса теперь живет в России. После этого медийщик Слава Демин напрямую спросил у Юрия, где он сейчас. Продюсер ответил, что находится в украинском Крыму, чтобы привести в порядок могилу отца, а через некоторое время планирует восстановить дом в Киеве, который уничтожили россияне.

Но не все так просто. Как Фальоса оказался на оккупированной территории – неизвестно. Местоположение его страницы в инстаграме указывает именно на Россию.

Где сейчас Юрий Фальоса / Скриншот со страницы в инстаграме

Последняя его публикация в инстаграме датирована февралем 2025 года. На фото его сын, участвовавший в соревнованиях в оккупированном Крыму, а на его шее висят медали с российским триколором.

Сын Юрия Фальосы на соревнованиях в Крыму / Фото из инстаграма продюсера

Продолжая тему украинских продюсеров, поспешите узнать, где сейчас находится Юрий Кузин, который сотрудничал с певицей Эрикой.