Сотрудничество между Кузиным и его подопечной продолжалось примерно 5 лет после шоу "Фабрика звезд", в котором девушка принимала участие. В 2015 году артистка решила не продлевать контракт из-за "разногласий по поводу творчества". Однако авторские права на сценическое имя и песни не принадлежали певице, поэтому она решила начать все с нуля. Сам Сергей исчез из публичного пространства, поэтому 24 Канал решил рассказать, где мужчина живет сейчас.

Краткая биография Сергея Кузина

Продюсер родился в Германии, а в Беларуси учился на военного. Отметим, что Сергей имеет русское происхождение.

Позже он переехал во Львов, где учился на журналиста, а также получил еще одно образование в США, выбрав специальность руководителя радиостанций.

Первые семь лет Кузин работал в Одесской дивизии в качестве военного, но со временем понял, что это не его призвание. С 1995 года начал строить карьеру на радио. Сначала стал популярным в Беларуси, а в Украине дорос аж до генерального директора "ХИТ-FM". Такой скачок помог мужчине понять, что именно здесь он хочет жить и работать.

Сергей Кузин / Фото из фейсбука радиоведущего

В 2010 году он попробовал себя в роли продюсера, и так началось сотрудничество с бывшей певицей Эрикой. Через год Кузин стал продюсером "Фабрики звезд-4".

Если вы пропустили, то на экраны возвращается обновленная "Фабрика звезд". Ведущими станут Владимир Дантес и Даша Кубик, а вот одно из судейских кресел заняла Ирина Горовая.

Далее в его жизни началась карьера телеведущего, которая и повысила уровень узнаваемости Сергея.

Что касается личной жизни, то в 2013 году он женился во второй раз в Лас-Вегасе. В целом продюсер имеет статус многодетного отца, ведь воспитывает четверых детей. Младший родился в 2018 году в США.

Где сейчас Сергей Кузин

Когда началась полномасштабная война, мужчина с семьей уехал в США. Сергей поселился во Флориде.

Сергей Кузин с сыном / Фото из фейсбука продюсера

В Киеве у продюсера есть квартира, и он приезжает туда раз в три месяца, так как там живет его мама. Жизнь за границей он выбрал благодаря совместному решению с женой и работе на радиостанции.

Я житель США, но сейчас нахожусь здесь (в Киеве – ред. 24 Канал). У меня здесь мама, поэтому я каждые три месяца приезжаю в столицу (ред. 24 Канал). Штаты есть Штаты, а в Киеве мне нравится больше. Я киевлянин, а не американец. Сейчас работаю на радио USA – это американская станция, вещающая в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и Майами. А до этого 23 года работал в Украине,

– рассказал мужчина в комментарии Ангелине Пичик.

В 2022 году Кузин вышел из состава владельцев некоторых радиостанций. На странице в Facebook указано, что до 2023 года он был директором "Байрактара" (прежнее название "Русское Радио Украина").

Сергей Кузин руководил радио "Байрактар" / Скриншот со страницы в Facebook

Мужчина также поддерживает Украину в войне и помогает ВСУ. Соцсети ведет на русском языке.

Недавно мы рассказывали о бывшем телеведущем Андрее Шабанове, который также исчез из медиапространства.