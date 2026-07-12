Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет, как сложилась жизнь Шабанова и чем он занимается сейчас.

Популярность Андрея Шабанова

Сам он родом из Одессы. В детстве и подростковом возрасте посещал различные кружки, занимался музыкой и спортом. Впоследствии поступил в Одесский государственный экономический университет на специальность "банковское дело". Интересно, что для многих современных знаменитостей именно студенческие годы стали толчком к счастливому будущему.

Будучи студентом, Андрей начал играть в КВН и работал диджеем. Это позволило ему завести полезные знакомства. Впервые голос Шабанова публика услышала в 1994 году, когда он вышел в эфир на "Просто Ради.О". Через пять лет ему предложили стать программным директором.

В начале 2000-х он уехал в Америку, где стал студентом Ohio&Illinois Center for Broadcasting. Через 5 лет все же вернулся в Украину и занял должность генерального директора на упомянутом радио.

В 2011 году началась его телевизионная карьера. Радиоведущий получил звонок, который изменил его жизнь. Андрею предложили стать телеведущим популярной программы "Подъем". Через две недели после звонка Шабанов появился на экранах. Его коллегами стали Ольга Цибульская и Роман Скрипин.

Андрей Шабанов в программе "Подъем" / Фото из Википедии

Через год Андрей стал ведущим программы "Пираньи", которая рассказывала о самых громких событиях в шоу-бизнесе. Еще позже появилось шоу "Абзац!", а также Шабанов стал ведущим постшоу программы "Тайный агент" и даже представил публике авторский проект "Стенд-ап шоу" и т. д.

Где сейчас Андрей Шабанов

Почему телеведущий исчез с телеэкранов – неизвестно. Однако, когда началась полномасштабная война, медийщик создал организацию, чтобы помогать ВСУ и людям, которые в этом нуждаются.

Сегодня же он отдает предпочтение бизнесу. На его странице в инстаграме указано, что Шабанов является основателем небольшой гостиницы и компании, которая занимается музыкой, видео и ароматами. Если зайти на эти страницы, то активного обновления контента нет, возможно, они уже не функционируют.

Бизнес Андрея Шабанова / Скриншот со страницы в инстаграме

Бывший телеведущий живет и работает в Украине. Сегодня в соцсетях он довольно активен. Записывает много разговорных видео на разные темы.

Что касается личной жизни, то Шабанов женат на Валерии Бородиной. У пары есть общая дочь Мария. За границей живет сын Роберт с матерью, от предыдущих отношений. Кроме того, супруги воспитывают и дочь Валерии от предыдущего брака.

Недавно мы упоминали и о Владе Яме, которому за границей пришлось сменить профессию.