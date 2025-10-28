Взрывной Иван и нежный Даниил: как выглядят дети Кати Осадчей и Юрия Горбунова
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух сыновей: 8-летнего Ивана и 4-летнего Даниила.
- Ивану 8 лет, он является активным и взрывным, а Даниил, которого называют "нежным солнышком", имеет более спокойный характер.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых популярных телевизионных пар украинского шоубизнеса. Вместе они воспитывают двоих детей Ивана и Даниила.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая долгое время скрывали свои отношения. Об их романе пошли слухи в 2015 году, однако пара подтвердила сплетни только через два года. В 2017 году Юрий и Екатерина поженились, а впоследствии стали родителями. 24 Канал расскажет, что известно о детях звездных супругов.
Как выглядит первый сын супругов?
Первенец Юрия Горбунова и Кати Осадчей родился 19 февраля 2017 года, его назвали Иваном. Сейчас мальчику 8 лет. Интересно, что звездный отец присутствовал на родах.
Когда мужчина ждет в приемной, а потом ему выносят ребенка: "Вот, это ваше", и он не видел всего процесса, не видел, что происходит, и что проживает женщина, – это одно, а когда он все видел – это совсем другая история. Потом ты женщине многое прощаешь, ведь помнишь, через что она прошла,
– рассказывал ведущий.
Иван – сын Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Долгое время супруги скрывали лицо Ивана. На фото он позировал спиной к камере или сбоку. Юрий Горбунов объяснял, что они сознательно пошли на такое решение: пока Иван сам не скажет, показывать ли его лицо, эта часть их жизни будет оставаться интимной.
Но в 2021 звездные родители все-таки показали, как выглядит их сын. К слову, крестным отцом Ивана стал рэпер Потап.
Я смотрю на свои фото 5 – 6-летнего возраста, то он очень похож на меня лицом. Но я смотрю на его длинные ноги и понимаю, что он будет высоким, как мама, и по каким-то вещам он похож на маму,
– делился Горбунов.
Снимки старшего сына Горбунова и Осадчей / Фото из инстаграма супругов
Младший сын Горбунова и Осадчей – Даниил
Юрий Горбунов рассказывал, что они мечтали о втором ребенке, однако беременность Кати произошла в период, когда пара этого совсем не ожидала.
Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением "Юрьевича". Ты решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом,
– вспоминала Осадчая.
19 августа 2021 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями. У них родился сын, которого назвали Даниилом. Второе имя мальчика – Николай (ведь малыша окрестили в День святого Николая).
Даниил – сын Осадчей и Горбунова / Фото из инстаграма супругов
Катя Осадчая делилась, что каждый из ее сыновей имеет разный характер. Например, Иван – взрывной, он постоянно в движении и должен "быть везде и одновременно".
Зато младшего Даниила Екатерина называла "нежным солнышком", который слышит маму с первого раза.
Снимки младшего сына Горбунова и Осадчей / Фото из инстаграма супругов
Добавим, что у Кати Осадчей также есть сын от первого брака. 22-летний Илья сейчас учится за границей на программиста.
Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Также супруги задумывались о том, чтобы усыновить ребенка. Однако пока они не готовы к такому решению из-за большой ответственности.