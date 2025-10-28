Вибуховий Іван і ніжний Данило: як виглядають діти Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найпопулярніших телевізійних пар українського шоубізнесу. Разом вони виховують двох дітей – Івана та Данила.

Юрій Горбунов і Катя Осадча тривалий час приховували свої стосунки. Про їхній роман пішли чутки у 2015 році, однак пара підтвердила плітки лише через два роки. У 2017 році Юрій та Катерина одружилися, а згодом стали батьками. 24 Канал розповість, що відомо про дітей зіркового подружжя.

Цікаво Я б не вигребла, – Тіна Кароль чесно пояснила, чому відправила сина за кордон

Який вигляд має перший син подружжя?

Первісток Юрія Горбунова та Каті Осадчої народився 19 лютого 2017 року, його назвали Іваном. Зараз хлопчику 8 років. Цікаво, що зірковий батько був присутнім на пологах.

Коли чоловік чекає в приймальні, а потім йому виносять дитину: "Ось, це ваше", і він не бачив всього процесу, не бачив, що відбувається, і що проживає жінка, – це одне, а коли він все бачив – це зовсім інша історія. Потім ти жінці багато прощаєш, адже пам'ятаєш, через що вона пройшла,

– розповідав ведучий.



Іван – син Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Тривалий час подружжя приховувало обличчя Івана. На фото він позував спиною до камери або збоку. Юрій Горбунов пояснював, що вони свідомо пішли на таке рішення: поки Іван сам не скаже, чи показувати його обличчя, ця частина їхнього життя залишатиметься інтимною.

Але у 2021 зіркові батьки все-таки показали, який вигляд має їхній син. До слова, хрещеним батьком Івана став репер Потап.

Я дивлюсь на свої фото 5 – 6-річного віку, то він дуже схожий на мене обличчям. Але я дивлюся на його довгі ноги й розумію, що він буде високим, як мама, і по якихось речах він схожий на маму,

– ділився Горбунов.

Знімки старшого сина Горбунова й Осадчої / Фото з інстаграму подружжя

Молодший син Горбунова й Осадчої – Данило

Юрій Горбунов розповідав, що вони мріяли про другу дитину, однак вагітність Каті сталась у період, коли пара цього зовсім не очікувала.

Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ, що три дні батьки не могли визначитися з ім'ям, і друзі з родичами просто вітали нас із народженням "Юрійовича". Ти вирішив народитися саме тоді, коли все місто стояло в заторах через парад до 30-річчя незалежності, а мама в легкому тумані сіла за кермо й повезла себе в пологовий,

– пригадувала Осадча.

19 серпня 2021 року Катя Осадча та Юрій Горбунов удруге стали батьками. У них народився син, якого назвали Данилом. Друге ім'я хлопчика – Микола (адже малюка охрестили у День святого Миколая).



Данило – син Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму подружжя

Катя Осадча ділилась, що кожен з її синів має різний характер. Наприклад, Іван – вибуховий, він постійно у русі та повинен "бути скрізь і одночасно".

Натомість молодшого Данила Катерина називала "ніжним сонечком", який чує маму з першого разу.

Знімки молодшого сина Горбунова й Осадчої / Фото з інстаграму подружжя

Додамо, що у Каті Осадчої також є син від першого шлюбу. 22-річний Ілля зараз навчається за кордоном на програміста.



Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Також подружжя замислювалось про те, щоб усиновити дитину. Однак наразі вони не готові до такого рішення через велику відповідальність.