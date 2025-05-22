Юрию Рыбчинскому – 80: как сегодня живет легендарный поэт и Герой Украины

Сегодня, 22 мая, Юрий Рыбчинский отмечает 80-летие. За свою жизнь мастер пера создал немало стихов, которые положили на музыку, которая считается ценным культурным наследием.

Юрий Рыбчинский родился в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко и в 1970 году начал творческую деятельность. Как складывалась карьера одного из основателей современной украинской эстрадной песни и как он живет сейчас, читайте в материале Show 24.

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Творчество и политика

В студенческие годы у Рыбчинского развилась большая страсть к поэзии. В это время он начал печатать свои произведения в периодических изданиях. С каждым годом популярность поэта растет и он начинает писать стихи, на которые положили сотню, если не более, песен.

К примеру, Юрий является автором многих песен, которые до сих пор не потеряли своей популярности.

"Кленовый огонь" и "У судьбы своя весна" – исполняли Владимир Ивасюк и София Ротару.

"Проходит день", "Знов я в горы иду" – исполняли Николай Мозговой и София Ротару.

"Хрещатик" – исполняет Павел Зибров.

Павел Зибров – "Хрещатик": смотрите видео онлайн

Кроме того, песни Рыбчинского исполняли Нина Матвиенко, Руслана Лыжичко, Наталья Могилевская, Назарий Яремчук и многие другие артисты.

Юрий Рыбчинский и София Ротару / Фото с фейсбука поэта

С 1997 по 2000 годы был внештатным советником президента Украины по вопросам культуры. В 1998 году баллотировался в народные депутаты от Социал-демократической партии. В июне 2022 года, после начала полномасштабной войны, Рыбчинский выступал против того, чтобы из названия Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского убрали фамилию этого российского композитора. Он объяснил такое мнение тем, что "этнически Чайковский никогда не был русским".

Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать одна с другой. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, как и Жанна д'Арк, как и Христос, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру. Этнически Петр Чайковский не был русским: его отец происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой,

– высказался Рыбчинский.

Также за свою жизнь поэт получил немало государственных наград, среди которых: звание Герой Украины и награда ордена Государства, звание народного артиста, звание заслуженного деятеля искусств, орден князя Ярослава Мудрого, отличие "Национальная легенда" и тому подобное.

Личная жизнь

Избранницей украинского поэта и драматурга стала женщина, по имени Александра. В свое время она была тренером по художественной гимнастике. В апреле 1969 года влюбленные расписались, а уже в декабре у них родился единственный сын Евгений.

В прошлом году супруги отметили 55 лет со дня их свадьбы.

Юрий Рыбчинский с женой / Фото с фейсбука Евгения Рыбчинского

У поэта есть четверо внуков. Двое из них проживают в Киеве, а другие – за рубежом. Во время полномасштабной войны Рыбчинский стал прадедушкой. В начале полномасштабного вторжения сын и внук Рыбчинского записались в ТрО.

Да, записались в ТрО. Я их не отказывал, почему я это должен делать? Страшно всем, то и что. Если бы я был моложе, я бы взял оружие и пошел, даже не думал бы,

– рассказал драматург.

Недавно стало известно, что известного телеведущего Геннадия Попенко списали со службы в ВСУ из-за проблем со здоровьем.

Также Юрий откровенно поделился и тем, чем занимаются его потомки в повседневной жизни.

"Один учится, другой работает на телевидении в Киеве. Правнук также родился во время войны в Киеве. Левко, уже восемь зубов. Я люблю внуков. Двое младших в Америке. Но я горжусь, что внук, который в Америке, закончил колледж и 10 лет не был здесь, приехал сюда и поступил в университет, сдал экзамен по украинскому языку лучше тех, которые 10 лет здесь жили. За три месяца выучил с репетитором. Склонны к творчеству, но не каждый к поэтическому. Поэтическое творчество досталось моему сыну Евгению, который много пишет. А у остальных тоже творческие профессии. Старший внук Никита монтирует все передачи Комарова. А второй, который учится, он IT-специалист", – подытожил Рыбчинский.

Юрий Рыбчинский с семьей / Фото из фейсбука поэта

Где сейчас и чем занимается Юрий Рыбчинский

Когда Россия 24 февраля 2022 года развернула большую войну, поэт временно уехал из Киева в Черновцы. Там он продолжал работать и проводил творческие встречи.

В мае прошлого года Рыбчинский отмечал 79-летие в столичной Национальной оперетте. Это был музыкальный проект "У судьбы своя весна". На сцене выступали коллектив театра, хор, живой оркестр, солисты и тому подобное. Позже на сцену выходили ученики поэта и те артисты, которым он писал песни. Среди них: Павел Зибров, Наталья Могилевская, Наталья Бучинская, Алексей Сагаловский, Алла Кудлай и многие другие.

На сцену вышел также сын драматурга – Евгений. Его именник назвал своим лучшим творением. Ну и сам поэт исполнил несколько собственных песен. Особенно звучала композиция "Зозуля", которую Рыбчинский перевел с русского.

Юрий Рыбчинский – "Зозуля" (2023 год): смотрите видео онлайн

А в ноябре прошлого года Рыбчинский поделился, что работал над записью ремейка песни "Знов я у гори іду", которую он написал в соавторстве с Николаем Мозговым. А исполнила композицию певица Кристина Охитва.