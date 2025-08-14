Известный украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский рассказал, что немало общается с молодыми артистами. В частности, признался, кого из них считает примером.

Об этом он рассказал в новом интервью и объяснил, почему именно этот исполнитель вызывает у него восхищение. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Влащенко.

Важно Сын Константина Грубича, который потерял руку на войне, рассказал о своем состоянии

Так, примером сознательного артиста для Юрия Рыбчинского является Михаил Хома.

Собрал более 160 миллионов на ВСУ. Он ездил по всей Европе, Америке и давал концерты. И главное, что он об этом не кричал и не делал себе на этом рекламу,

– отметил драматург.

Интервью с Юрием Рыбчинским: смотрите видео онлайн

Чем занимается Дзидзьо после начала полномасштабного вторжения России?

Михаил Хома, как отметил Юрий Рыбчинский, активно помогает Украине. Сначала он публично выражал поддержку украинцам, рассказывал миру правду о войне и призывал остановить агрессию России.

Затем артист начал выступать на благотворительных мероприятиях в Украине и за рубежом – в Португалии, Испании, Чехии, Польше, Израиле и других странах. Участвовал в марафоне Save Ukraine - #StopWar, а собранные средства передавал на нужды военных и пострадавших.

Вместе с Александром Пономаревым он создал дуэтную программу "Україна переможе" и выпустил одноименную песню с участием известных артистов и хора Вооруженных Сил Украины. Тогда клип собрал более 1 миллиона просмотров за сутки.