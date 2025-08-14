Відомий український поет і драматург Юрій Рибчинський розповів, що чимало спілкується з молодими артистами. Зокрема, зізнався, кого з них вважає прикладом.

Про це він розповів у новому інтерв'ю і пояснив, чому саме цей виконавець викликає у нього захоплення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Влащенко.

Так, прикладом свідомого артиста для Юрія Рибчинського є Михайло Хома.

Зібрав більше як 160 мільйонів на ЗСУ. Він їздив по всій Європі, Америці й давав концерти. І головне, що він про це не волав і не робив собі на цьому рекламу,

– зазначив драматург.

Чим займається Дзідзьо після початку повномасштабного вторгнення Росії?

Михайло Хома, як зазначив Юрій Рибчинський, активно допомагає Україні. Спершу він публічно висловлював підтримку українцям, розповідав світові правду про війну та закликав зупинити агресію Росії.

Потім артист почав виступати на благодійних заходах в Україні та за кордоном – у Португалії, Іспанії, Чехії, Польщі, Ізраїлі та інших країнах. Брав участь у марафоні Save Ukraine — #StopWar, а зібрані кошти передавав на потреби військових та постраждалих.

Разом з Олександром Пономарьовим він створив дуетну програму "Україна переможе" та випустив однойменну пісню за участі відомих артистів і хору Збройних Сил України. Тоді кліп зібрав понад 1 мільйон переглядів за добу.