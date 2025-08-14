14 серпня, 16:00
"Зібрав мільйони на ЗСУ і не волає про це": Рибчинський назвав співака, якого вважає прикладом
Основні тези
- Юрій Рибчинський вважає Михайла Хому прикладом свідомого артиста за його значний внесок у підтримку ЗСУ.
Відомий український поет і драматург Юрій Рибчинський розповів, що чимало спілкується з молодими артистами. Зокрема, зізнався, кого з них вважає прикладом.
Про це він розповів у новому інтерв'ю і пояснив, чому саме цей виконавець викликає у нього захоплення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Влащенко.
Так, прикладом свідомого артиста для Юрія Рибчинського є Михайло Хома.
Зібрав більше як 160 мільйонів на ЗСУ. Він їздив по всій Європі, Америці й давав концерти. І головне, що він про це не волав і не робив собі на цьому рекламу,
– зазначив драматург.
Інтерв'ю з Юрієм Рибчинським: дивіться відео онлайн
Чим займається Дзідзьо після початку повномасштабного вторгнення Росії?
- Михайло Хома, як зазначив Юрій Рибчинський, активно допомагає Україні. Спершу він публічно висловлював підтримку українцям, розповідав світові правду про війну та закликав зупинити агресію Росії.
- Потім артист почав виступати на благодійних заходах в Україні та за кордоном – у Португалії, Іспанії, Чехії, Польщі, Ізраїлі та інших країнах. Брав участь у марафоні Save Ukraine — #StopWar, а зібрані кошти передавав на потреби військових та постраждалих.
- Разом з Олександром Пономарьовим він створив дуетну програму "Україна переможе" та випустив однойменну пісню за участі відомих артистів і хору Збройних Сил України. Тоді кліп зібрав понад 1 мільйон переглядів за добу.
- Дзідзьо також організовував благодійні вечері з Пономарьовим та Юрієм Горбуновим, презентував фільм "Хто ти", співав Духовний гімн України в Римі та приїжджав у різні міста, щоб підтримати викладачів і студентів.
- Окрім благодійності, він поступово повертається до сценічного образу Дзідзьо і продовжує давати концерти, зокрема в травні цього року випустив у рідному Новояворівську.