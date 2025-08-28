Укр Рус
28 августа, 15:00
2

В Украине заблокировали доступ к ютуб-каналу предателя Юрия Бардаша

София Хомишин
Основні тези
  • В Украине заблокировали ютуб-канал Юрия Бардаша.
  • Бардаш переехал в Россию, где начал поддерживать Кремль и распространять российскую пропаганду, за что получил подозрение от СБУ и санкции от президента Зеленского.

Ютуб-канал продюсера Юрия Бардаша заблокировали в Украине. Как известно, он предал Украину, перейдя на сторону России.

Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Так, украинские пользователи теперь не могут просматривать контент Юрия Бардаша на платформе ютуб. Причиной блокировки, вероятнее всего, является то, что Бардаш распространял пророссийский контент и материалы, которые в Украине считают пропагандой или угрозой национальной безопасности.

Что известно о позиции Юрия Бардаша относительно войны в Украине?

  • Когда Россия начала полномасштабную войну, продюсер с женой находился на Шри-Ланке. Оттуда они сначала поехали в Грузию, а затем перебрались в Россию.
  • Сначала продюсер молчал о событиях в Украине, но со временем в Москве начал распространять российскую пропаганду: говорил о "братских народах", обвинял США в войне и выражал поддержку Путину.
  • В начале 2024 года Бардаш похвастался российским паспортом, сфотографировавшись рядом с портретом российского президента.
  • 22 мая 2024 года СБУ объявила ему подозрение по нескольким статьям: призывы к свержению власти, посягательство на территориальную целостность, пропаганда войны и оправдание агрессии.
  • Сам Бардаш заявил, что ему приятно получить звание российского пропагандиста.
  • В апреле президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских пропагандистов. В список попал и Бардаш: он лишен всех украинских наград, а его имущество и активы заблокированы.