Ютуб-канал продюсера Юрия Бардаша заблокировали в Украине. Как известно, он предал Украину, перейдя на сторону России.

Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Интересно Камалия рассекретила, чем занимается ее сестра-военная, которая недавно отпраздновала свадьбу

Так, украинские пользователи теперь не могут просматривать контент Юрия Бардаша на платформе ютуб. Причиной блокировки, вероятнее всего, является то, что Бардаш распространял пророссийский контент и материалы, которые в Украине считают пропагандой или угрозой национальной безопасности.

Что известно о позиции Юрия Бардаша относительно войны в Украине?