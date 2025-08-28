Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Так, украинские пользователи теперь не могут просматривать контент Юрия Бардаша на платформе ютуб. Причиной блокировки, вероятнее всего, является то, что Бардаш распространял пророссийский контент и материалы, которые в Украине считают пропагандой или угрозой национальной безопасности.
Что известно о позиции Юрия Бардаша относительно войны в Украине?
- Когда Россия начала полномасштабную войну, продюсер с женой находился на Шри-Ланке. Оттуда они сначала поехали в Грузию, а затем перебрались в Россию.
- Сначала продюсер молчал о событиях в Украине, но со временем в Москве начал распространять российскую пропаганду: говорил о "братских народах", обвинял США в войне и выражал поддержку Путину.
- В начале 2024 года Бардаш похвастался российским паспортом, сфотографировавшись рядом с портретом российского президента.
- 22 мая 2024 года СБУ объявила ему подозрение по нескольким статьям: призывы к свержению власти, посягательство на территориальную целостность, пропаганда войны и оправдание агрессии.
- Сам Бардаш заявил, что ему приятно получить звание российского пропагандиста.
- В апреле президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских пропагандистов. В список попал и Бардаш: он лишен всех украинских наград, а его имущество и активы заблокированы.