Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації РНБО України.
Так, українські користувачі тепер не можуть переглядати контент Юрія Бардаша на платформі ютуб. Причиною блокування, найімовірніше, є те, що Бардаш поширював проросійський контент та матеріали, які в Україні вважають пропагандою чи загрозою національній безпеці.
Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні?
- Коли Росія розпочала повномасштабну війну, продюсер із дружиною перебував на Шрі-Ланці. Звідти вони спершу поїхали до Грузії, а згодом перебралися до Росії.
- Спершу він мовчав про події в Україні, але з часом у Москві почав поширювати російську пропаганду: говорив про "братні народи", звинувачував США у війні та висловлював підтримку Путіну.
- На початку 2024 року Бардаш похвалився російським паспортом, сфотографувавшись поруч із портретом російського президента.
- 22 травня 2024 рок СБУ оголосила йому підозру за кількома статтями: публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України, пропаганду війни та виправдання збройної агресії Росії проти України.
- Сам Бардаш заявив, що йому приємно отримати звання російського пропагандиста.
- У квітні президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських пропагандистів. До списку потрапив і Бардаш: його позбавили усіх українських нагород, а майно продюсера та активи заблоковані.