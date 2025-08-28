Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації РНБО України.

Так, українські користувачі тепер не можуть переглядати контент Юрія Бардаша на платформі ютуб. Причиною блокування, найімовірніше, є те, що Бардаш поширював проросійський контент та матеріали, які в Україні вважають пропагандою чи загрозою національній безпеці.

Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні?