Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показались на публике: милые фото пары

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили шестую игру финала Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года. Баскетбольные команды "Нью-Йорк Никс" и "Индиана Пейсерс" встретились на стадионе "Гейнбридж Филдхаус", что в Индианаполисе, штат Индиана.

Пару все чаще можно увидеть на матчах, чем на красных дорожках и других официальных звездных мероприятиях. Кайли и Тимоти сидели в первом ряду, передает Show 24 со ссылкой на Vogue.

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Тимоти Шаламе надел оранжевый кожаный бомбер с логотипом команды "Нью-Йорк Никс" и оранжево-синие полосатые брюки. Актер дополнил свой образ белыми солнцезащитными очками и золотым колье и обул сапоги.

Кайли Дженнер появилась в оранжево-сине-белом бомбере с логотипом "Нью-Йорк Никс", белой майке, темно-синих джинсах и обула белые туфли на шпильках. Из аксессуаров предпринимательница выбрала большие серебряные серьги-кольца.

Заметим! "Индиана Пейсерс" победила "Нью-Йорк Никс" со счетом 125:108.

Как пишет InStyle, в течение игры Дженнер и Шаламе обнимались. В какой-то момент Кайли прошептала что-то Тимоти на ухо. Также показалось, что актер поцеловал возлюбленную в щеку.

Издание также отмечает, что 1 мая Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе были на игре "Лос-Анджелес Лейкерс". 12 мая их заметили на игре "Нью-Йорк Никс" с Кендалл Дженнер, также пара пришла на игру команды 30 мая.

Ранее мы сообщали, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили церемонию награждения премии Оскар.