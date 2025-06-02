Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показались на публике: милые фото пары
- Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили игру между "Нью-Йорк Никс" и "Индиана Пейсерс" в Индианаполисе.
- Тимоти и Кайли были одеты в наряды с логотипами "Нью-Йорк Никс", а во время игры проявляли нежность друг к другу.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили шестую игру финала Восточной конференции плей-офф НБА 2025 года. Баскетбольные команды "Нью-Йорк Никс" и "Индиана Пейсерс" встретились на стадионе "Гейнбридж Филдхаус", что в Индианаполисе, штат Индиана.
Пару все чаще можно увидеть на матчах, чем на красных дорожках и других официальных звездных мероприятиях. Кайли и Тимоти сидели в первом ряду, передает Show 24 со ссылкой на Vogue.
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Тимоти Шаламе надел оранжевый кожаный бомбер с логотипом команды "Нью-Йорк Никс" и оранжево-синие полосатые брюки. Актер дополнил свой образ белыми солнцезащитными очками и золотым колье и обул сапоги.
Кайли Дженнер появилась в оранжево-сине-белом бомбере с логотипом "Нью-Йорк Никс", белой майке, темно-синих джинсах и обула белые туфли на шпильках. Из аксессуаров предпринимательница выбрала большие серебряные серьги-кольца.
Заметим! "Индиана Пейсерс" победила "Нью-Йорк Никс" со счетом 125:108.
Как пишет InStyle, в течение игры Дженнер и Шаламе обнимались. В какой-то момент Кайли прошептала что-то Тимоти на ухо. Также показалось, что актер поцеловал возлюбленную в щеку.
Издание также отмечает, что 1 мая Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе были на игре "Лос-Анджелес Лейкерс". 12 мая их заметили на игре "Нью-Йорк Никс" с Кендалл Дженнер, также пара пришла на игру команды 30 мая.
Ранее мы сообщали, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили церемонию награждения премии Оскар.