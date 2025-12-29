Все больше похож на отца: как изменился 17-летний сын Тины Кароль

Тина Кароль 25 декабря выступила во Львовском оперном театре. На сцену вдруг вышел ее 17-летний сын Вениамин и подарил звездной маме цветы. Этот жест растрогал не только Тину, но и всю публику в зале.

Сын Тины Кароль стал главным мужчиной для артистки после смерти ее любимого. 24 Канал предлагает вспомнить, как за годы менялся Вениамин и что о нем известно.

Тина Кароль редко рассказывает о сыне, ведь это та часть мира певицы, которую она держит подальше от камер и громких признаний в прессе. Однако каждое его появление на публике или упоминание в соцсетях вызывает искреннюю и теплую реакцию аудитории.

В 2007 году Тина Кароль познакомилась с Евгением Огиром, который стал ее продюсером. Со временем их рабочие отношения переросли в романтические. В 2008 году пара тайно поженилась, а впоследствии обвенчалась.

В ноябре того же года у супругов родился первенец. Сына назвали Вениамином. Тину Кароль и Евгения Огира считали одной из самых крепких и образцовых пар в украинском шоубизнесе.



Тина Кароль с мужем и сыном / Фото Viva

Однако судьба решила иначе. В 2013 году муж артистки умер после борьбы с раком. На то время Тине Кароль было 28 лет, а малому Вениамину – 4.



В одном из недавних интервью певица рассказала, что после смерти отца Вениамина начали любить. Она волновалась, что мальчик не сможет вырасти самостоятельным. К тому же в 2014 году началась российско-украинская война.



Так Тина Кароль решила отправить отпрыска на обучение в Англию. Им занималась украинская семья, он ходил в украинскую церковь, поэтому не был оторван от контекста.

Чтобы нюней он не вырос, чтобы не было это, что бабушки там рядом, все ему приносят, все хорошо, тепличные условия, это надо было преодолеть,

– объясняла Тина Кароль.



Вениамин пошел в учебное заведение Repton Prep, где не было ни россиян, ни украинцев. Так он смог интегрироваться в новую среду. В то же время звездная мать старалась быть рядом: часто приезжала и позволяла сыну вернуться в Украину, если он этого захочет.



В детстве мальчик увлекался игрой на барабанах и фортепиано. Также занимался регби, фехтованием, танцевал гопака.



В 2022 году Вениамин сдал все экзамены на отлично и перешел в старшую школу. Уже в старших классах мальчик мог выбрать для себя специализацию. Вениамин выбрал политологию, экономику и бизнес.

С раннего возраста ему пришлось принять, что он один в семье мужчина. Я ему за это говорю всегда. Умный мальчик. Жду от него пользы для меня и для нашего государства,

– говорила о сыне Тина Кароль.

Парень продолжает обучение в Великобритании. Он увлекается не только теми специальностями, которые выбрал, но и также любит футбол. Сейчас он не хочет переезжать в другую страну.