Как выглядит жена главы ОП Кирилла Буданова: история любви пары
- Марианна Буданова, жена главы ОП Кирилла Буданова, по образованию – психолог.
- На Марианну Буданову была попытка покушения, ее хотели отравить.
Бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов 2 января возглавил Офис Президента. О жизни 40-летнего генерала известно немного, тем более когда речь идет о личном. Но на протяжении военной карьеры Буданова рядом с ним находится жена – Марианна.
Впервые Кирилл Буданов женился в 2009 году, тогда он еще был лейтенантом. О его первом браке почти ничего неизвестно. Но в 2013 военный женился во второй раз. В материале 24 Канала узнавайте, как выглядит нынешняя жена Буданова и что известно о паре.
Марианна Буданова по образованию – психолог. С 2015 до 2017 года она занималась волонтерством в Главном военном госпитале. Женщина впервые попала туда, когда навещала мужа после ранения – и решила остаться.
Также Марианна Буданова была советницей мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции, а еще баллотировалась в депутаты от партии "Удар" Кличко.
В начале полномасштабного вторжения Марианна Буданова даже не задумывалась о выезде из страны – она решила, что будет оставаться с мужем. Как рассказывал глава ОП, супруги почти всегда были рядом.
Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете,
– рассказывал Буданов.
Однако пара мало общается о военных действиях или любых темах, имеющих гриф секретности или государственной тайны.
"Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но, если ему нужна моя помощь или совет относительно какого-то вопроса, я всегда охотно стараюсь помочь. Бывает, что я одной из первых могу узнать об успешном выполнении задания, но только после его завершения", – говорила жена Буданова.
Кирилл Буданов с женой / Фото из соцсетей
Марианна Буданова признавалась, что для нее как для жены военного, стрессоустойчивость – это норма. Она быстро адаптируется и умеет подстраиваться к любым обстоятельствам.
28 ноября 2023 года стало известно, что на жену Буданова была попытка покушения – ее хотели отравить ртутью и мышьяком. Когда информация появилась в СМИ, Марианна уже завершила курс лечения.
У пары есть свои небольшие традиции и романтика даже в военное время.
Один из самых романтичных моментов за этот сложный период, вероятно, был на мой день рождения, в первые недели вторжения. Конечно, тогда было не до празднования. Все было закрыто. Сложно было что-то приобрести. И мой муж сделал мне открытку своими руками и вручил, когда я только проснулась,
– рассказывала Марианна.
Также семья Будановых являются прихожанами ПЦУ. Когда есть возможность, они ходят в храм.
Кирилл Буданов с женой / Фото The Observers UA
В сложные моменты Кирилл и Марианна обязательно поддерживают друг друга объятиями или теплыми словами. Они стараются жить в моменте и ценить тех, кто рядом.