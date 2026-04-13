Кто из украинских звезд сумел простить измены любимых людей

К сожалению, даже брак не может спасти от "ножа в спину". В современном шоу-бизнесе есть немало примеров, когда кто-то из пары решается на измену, а порой и не один раз.

И хотя второй партнер решается сказать, что прощает, однако порой такие союзы распадаются, потому что рана в душе и сердце часто о себе напоминает. 24 Канал расскажет, кого из украинских звезд постигла судьба быть преданными своими же любимыми людьми.

К теме Не обращают внимания на годы: 10 звездных пар с большой разницей в возрасте

Снежана и Сергей Бабкины

В 2007 году пара познакомилась, а через год обвенчалась. У них родилось двое детей. Казалось, что у семьи все хорошо, однако в 2021 году Бабкин шокировал заявлением, что изменил жене более, чем 100 раз.

По словам артиста, алкоголь и секс с другими женщинами был для него как ритуал.

Это нужно знать меня и о той жизни, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, влечение, которое еще гнало. Тот демон, который во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним,

– рассказал он в "Светской жизни".

Сама Снежана говорила, что ей главное, что в списке тех женщин не было фанаток, подруг или знакомых. Бабкин пользовался услугами проституток и платил им от 50 до 500 долларов в час.

Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. И все мужчины, которые встречались на моем пути – они меня все бросали, изменяли. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду – будет третий, четвертый, пятый,

– ответила Бабкина.

Супруги Бабкиных / Фото из соцсетей

Сама Снежана заверила – она простила мужу, а сам артист заявил, что ему уже удалось избавиться от этой привычки. Более того, иногда супруги могут даже поговорить об опыте Сергея с проститутками, мол, обсудить пикантные подробности секса.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

В конце 90-х годов Юрий познакомился с Ольгой в конце 90-х годов. Он увидел ее на "Таврических играх" и влюбился. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки. В 2009 году супруги поставили крест на своем браке.

Через два года бывшие супруги решили дать второй шанс своей любви. От так, в 2014 году на свет появилась еще одна дочь. А в 2016 году свадьба состоялась во второй раз.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / Фото из инстаграма Ольги

В интервью Славе Демину в 2025 году, звезда рассказала, что на самом деле стало причиной их первого развода. Выяснилось, что Никитин изменил Горбачевой со своей сотрудницей.

Это была очень сильная физическая боль, потому что Юра стоял у меня на таком пьедестале. Я его идеализировала. Поэтому я не была готова даже к такой вероятности. Измена – это ошибка, но выходить из нее можно по-разному. Юра оказался слабым в этом плане,

– объяснила Ольга.

Она не сразу смогла ему простить, однако через два года они попробовали снова. Однако ей было сложно, ведь муж не уволил из офиса того человека, потому что утверждал, что это не ее вина, а его.

В том же интервью Горбачева сообщила, что они разводятся. Инициатором стала именно она.

Нина Матвиенко и Петр Гончар

Со своим мужем покойная артистка пробыла в браке аж 50 лет. Все были шокированы новостью, когда уже в преклонном возрасте пара объявила о разрыве.

Но за четыре года до этого, Нина Митрофановна на сайте 5.UA рассказывала, что в ее браке были измены именно со стороны Петра.

Я переживала какие-то вещи, измены. У меня тоже были увлечения, я это понимала, отпускала. Я видела, как он заинтересовывался. Но когда я узнала, что эти измены намного серьезнее, я поняла, что не надо привязываться, надо отпускать человека,

– откровенно рассказывала народная артистка.

Однажды она сказала, если еще раз будет такая ситуация, то она выставит мужа за дверь.

Нина Матвиенко с бывшим мужем / Скриншот из видео

В 2021 году, в программе "За глаза", певица рассказала, что развелась с Петром по собственной инициативе.

Я всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно и на старости еще?,

– откровенно делилась артистка.

Екатерина Бужинская

Первым мужем певицы был продюсер Юрий Квеленков. Когда Екатерине было 19 лет, то он заставил ее сделать аборт, потому что говорил, что работа сейчас на первом месте.

Но дальше отношения становились все хуже. Мужчина поднимал руку на артистку, а также унижал.

Однако наибольшую боль ей наносили измены Юрия.

Он сам гулял, изменял, а меня закрывал. Но я даже никогда в сторону не посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда ему не изменила и мне было очень больно с ним жить,

– делилась Бужинская в программе "ЖВЛ".

Также Юрий всегда говорил, что Екатерина не красивая, запрещал певице носить открытую одежду, потому что боялся, что она покинет его.

Екатерина Бужинская и Юрий Квеленков / Архивное фото

К сожалению, вот такими бывают истории личной жизни известных людей. Кто-то сумел простить измены и продолжить двигаться дальше, однако другим не удалось "проглотить" ту боль от любимого человека.