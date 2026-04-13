І хоч другий партнер наважується сказати, що пробачає, однак деколи такі союзи розпадаються, бо рана в душі та серці часто про себе нагадує. 24 Канал розповість, кого з українських зірок спіткала доля бути зрадженими своїми ж коханими людьми.

Сніжана та Сергій Бабкіни

У 2007 році пара познайомилась, а через рік обвінчалась. У них народилось двоє дітей. Здавалось, що у родини все добре, однак у 2021 році Бабкін шокував заявою, що зрадив дружину більше, ніж 100 разів.

За словами артиста, алкоголь і секс з іншими жінками був для нього як ритуал.

Це потрібно знати мене і про те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, потяг, який ще гнав. Той демон, який в мені є, казав: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали дали, ми ще гонимо,

– розповів він у "Світському житті".

Сама Сніжана казала, що їй головне, що у списку тих жінок не було фанаток, подруг чи знайомих. Бабкін користувався послугами повій і платив їм від 50 до 500 доларів за годину.

Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував її. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху – вони мене всі кидали, зраджували. І перший чоловік теж зрадив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду – буде третій, четвертий, п'ятий,

– відповіла Бабкіна.

Подружжя Бабкіних / Фото з соцмереж

Сама Сніжана запевнила – вона пробачила чоловіку, а сам артист заявив, що йому вже вдалось позбутись цієї звички. Ба більше, іноді подружжя може навіть поговорити про досвід Сергія з повіями, мовляв, обговорити пікантні подробиці сексу.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Наприкінці 90-х років Юрій познайомився з Ольгою. Він побачив її на "Таврійських іграх" й закохався. Згодом співачка народила доньку Поліну, однак пара одружилась за декілька років після народження дівчинки. У 2009 році подружжя поставило хрест на своєму шлюбі.

Через два роки колишнє подружжя вирішило дати другий шанс своєму коханню. Від так, у 2014 році на світ з'явилась ще одна донька. А у 2016 році весілля відбулось вдруге.

Юрій Нікітін й Ольга Горбачова / Фото з інстаграму Ольги

В інтерв'ю Славі Дьоміну у 2025 році, зірка розповіла, що насправді стало причиною їхнього першого розлучення. З'ясувалось, що Нікітін зрадив Горбачовій зі своєю співробітницею.

Це був дуже сильний фізичний біль, тому що Юра стояв у мене на такому п'єдесталі. Я його ідеалізувала. Тому я не була готова навіть до такої вірогідності. Зрада – це помилка, але виходити з неї можна по-різному. Юра виявився слабким у цьому плані,

– пояснила Ольга.

Вона не зразу змогла йому пробачити, однак через два роки вони спробували знову. Однак їй було складно, адже чоловік не звільнив з офісу ту людину, бо стверджував, що це не її провина, а його.

У тому ж таки інтерв'ю Горбачова повідомила, що вони розлучаються. Ініціаторкою стала саме вона.

Ніна Матвієнко і Петро Гончар

Зі своїм чоловіком покійна артистка пробула у шлюбі аж 50 років. Усі були шоковані новиною, коли вже у похилому віці пара оголосила про розрив.

Та за чотири роки до цього, Ніна Митрофанівна на сайті 5.UA розповідала, що у її шлюбі були зради саме зі сторони Петра.

Я переживала якісь речі, зради. У мене теж були захоплення, я це розуміла, відпускала. Я бачила, як він зацікавлювався. Але коли я дізналася, що ці зради набагато серйозніші, я зрозуміла, що не треба прив'язуватися, треба відпускати людину,

– відверто розповідала народна артистка.

Одного разу вона сказала, якщо ще раз буде така ситуація, то вона виставить чоловіка за двері.

Ніна Матвієнко з колишнім чоловіком / Скриншот із відео

У 2021 році, у програмі "Позаочі", співачка розповіла, що розлучилась з Петром із власної ініціативи.

Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно і на старості ще?,

– відверто ділилась артистка.

Катерина Бужинська

Першим чоловіком співачки був продюсер Юрій Квеленков. Коли Катерині було 19 років, то він змусив її зробити аборт, бо казав, що робота зараз на першому місці.

Та далі стосунки ставали все гіршими. Чоловік підіймав руку на артистку, а також принижував.

Однак найбільшого болю їй завдавали зради Юрія.

Він сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я навіть ніколи в бік не подивилась і ми прожили вісім років шлюбу. І я ніколи йому не зрадила і мені було дуже боляче з ним жити,

– ділилась Бужинська у програмі "ЖВЛ".

Також Юрій завжди говорив, що Катерина не красива, забороняв співачці носити відкритий одяг, бо боявся, що вона покине його.

Катерина Бужинська та Юрій Квеленков / Архівне фото

На жаль, ось такими бувають історії особистого життя відомих людей. Хтось зумів пробачити зради й продовжити рухатись далі, однак іншим не вдалось "проковтнути" той біль від коханої людини.