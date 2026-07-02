Show24 Эксклюзивы о звездах Кому-то едва хватает на жизнь: какие пенсии получают украинские знаменитости
2 июля, 06:30
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Кому-то едва хватает на жизнь: какие пенсии получают украинские знаменитости

Марта Гнат

Мало кто из украинцев может похвастаться высоким уровнем пенсии. Люди не скрывают, что этих денег просто не хватает на жизнь. Не лучше обстоит дело и у украинских звезд, вышедших на пенсию.

24 Канал выяснил, какие суммы получают известные люди от государства. Некоторые цифры могут удивить.

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Размеры пенсий украинских знаменитостей

Владимир Бебешко

Украинский продюсер в 2021 году получал пенсию в размере 1800 гривен. Недавно он дал интервью Славе Демину, в котором рассказал, что за последние годы эта сумма несколько увеличилась. Сегодня Бебешко получает 3500 гривен.

Кроме того, мужчина проживает в Польше на сбережения и никакой финансовой помощи от соседней страны не получает.

Владимир Бебешко / Фото из фейсбука Владимира Бебешко

Наталья Фалион

Лидер коллектива "Лисапетный батальон" также на днях поделилась суммой своей пенсии. Она всю жизнь официально работала, поэтому с гордостью озвучила размер выплаты – 10 500 гривен.

Звезда также сдает в аренду шесть земельных паев, поэтому получает доход и оттуда. Также не забываем и о гонорарах за выступления коллектива.

Наталья Фалион / Фото из инстаграма артистки

Светлана Белоножко

Вдова Виталия Белоножко рассказывала, что размер ее пенсии смехотворен. Сначала это было 8 тысяч гривен, а сейчас увеличилось до 11 600 гривен. По ее мнению, идеальной суммой была бы тысяча долларов.

Также Светлана получает роялти за песни своего покойного мужа, однако пока не в полном объеме.

Светлана Белоножко / Фото из инстаграма артистки

Иво Бобул

Год назад в интервью проекту "Наедине" певец признался, что сумма его пенсии увеличилась до 10 тысяч гривен. Он говорит, что это стыдно.

Иво Бобул / Скриншот из видео

Виктор Андриенко

Актер, режиссер и звезда "Шоу долгоносиков" получает небольшую пенсию – 3–4 тысячи гривен. По словам Виктора, он работает с 17 лет, однако проблема такой пенсии заключается в том, что кто-то потерял важные документы.

У меня возникла проблема. Не могут найти документы. Когда я был директором студии, мы много зарабатывали и много платили налогов. Они потеряли эти документы. Мы работали, это был 95 год, когда только-только появились идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, тогда у тебя совсем другая пенсия,
– вспомнил он.

Виктор Андриенко / Скриншот из видео

В прошлом году также стало известно о размерах пенсий других знаменитостей. Например, Игорь Кондратюк получает примерно 10 тысяч гривен, а Иван Попович – 5 тысяч гривен. По словам певца, этих денег ему хватает, "чтобы заправить машину, доехать из Закарпатья в Киев и выпить по дороге чашку чая".

Недавно о своей пенсии рассказывала и украинская актриса театра и кино Тамара Яценко. Она не назвала сумму, однако заявила, что умеет рационально планировать свой бюджет и достойно жить на те средства, которые выплачивает государство.

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