Кому-то едва хватает на жизнь: какие пенсии получают украинские знаменитости

Мало кто из украинцев может похвастаться высоким уровнем пенсии. Люди не скрывают, что этих денег просто не хватает на жизнь. Не лучше обстоит дело и у украинских звезд, вышедших на пенсию.

24 Канал выяснил, какие суммы получают известные люди от государства. Некоторые цифры могут удивить.

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Размеры пенсий украинских знаменитостей

Владимир Бебешко

Украинский продюсер в 2021 году получал пенсию в размере 1800 гривен. Недавно он дал интервью Славе Демину, в котором рассказал, что за последние годы эта сумма несколько увеличилась. Сегодня Бебешко получает 3500 гривен.

Кроме того, мужчина проживает в Польше на сбережения и никакой финансовой помощи от соседней страны не получает.

Владимир Бебешко / Фото из фейсбука Владимира Бебешко

Наталья Фалион

Лидер коллектива "Лисапетный батальон" также на днях поделилась суммой своей пенсии. Она всю жизнь официально работала, поэтому с гордостью озвучила размер выплаты – 10 500 гривен.

Звезда также сдает в аренду шесть земельных паев, поэтому получает доход и оттуда. Также не забываем и о гонорарах за выступления коллектива.

Наталья Фалион / Фото из инстаграма артистки

Светлана Белоножко

Вдова Виталия Белоножко рассказывала, что размер ее пенсии смехотворен. Сначала это было 8 тысяч гривен, а сейчас увеличилось до 11 600 гривен. По ее мнению, идеальной суммой была бы тысяча долларов.

Также Светлана получает роялти за песни своего покойного мужа, однако пока не в полном объеме.

Светлана Белоножко / Фото из инстаграма артистки

Иво Бобул

Год назад в интервью проекту "Наедине" певец признался, что сумма его пенсии увеличилась до 10 тысяч гривен. Он говорит, что это стыдно.

Иво Бобул / Скриншот из видео

Виктор Андриенко

Актер, режиссер и звезда "Шоу долгоносиков" получает небольшую пенсию – 3–4 тысячи гривен. По словам Виктора, он работает с 17 лет, однако проблема такой пенсии заключается в том, что кто-то потерял важные документы.

У меня возникла проблема. Не могут найти документы. Когда я был директором студии, мы много зарабатывали и много платили налогов. Они потеряли эти документы. Мы работали, это был 95 год, когда только-только появились идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, тогда у тебя совсем другая пенсия,

– вспомнил он.

Виктор Андриенко / Скриншот из видео

В прошлом году также стало известно о размерах пенсий других знаменитостей. Например, Игорь Кондратюк получает примерно 10 тысяч гривен, а Иван Попович – 5 тысяч гривен. По словам певца, этих денег ему хватает, "чтобы заправить машину, доехать из Закарпатья в Киев и выпить по дороге чашку чая".

Недавно о своей пенсии рассказывала и украинская актриса театра и кино Тамара Яценко. Она не назвала сумму, однако заявила, что умеет рационально планировать свой бюджет и достойно жить на те средства, которые выплачивает государство.