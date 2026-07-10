Пришли во двор, ждали: Музычук из Kalush Orchestra рассказал о гостеприимстве Шварценеггера

Известный украинский исполнитель откровенно рассказал о неожиданных подробностях визита в поместье легендарного голливудского актера. Музыкант признался, чем именно удивил их актер во время личной встречи.

Вокалист и сопилкар группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук раскрыл ранее неизвестные подробности о том, как украинские музыканты побывали в роскошном поместье легендарного Арнольда Шварценеггера в Лос-Анджелесе осенью 2022 года. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Мирославе Мандзюк

По словам флейтиста, новость о встрече с кумиром миллионов стала для команды настоящим шоком, ведь они до последнего не верили в реальность происходящего. Музыканты приехали прямо к дому звезды, однако гостеприимство хозяина оказалось несколько специфическим.

Мог бы хотя бы кофе предложить. Мы пришли к нему во двор, ждали. И видим – прямо как в "Терминаторе" или "Командос": солнце светит, и он появляется, а рядом с ним осел. Если ослик не идет, то он подкармливает его печеньем, чтобы тот следовал за ним. У него такая арка, на заднем дворе какое-то там собрание было. И он идет – с нами поговорил, выразил слова поддержки Украине, подписался на флаге. Мы подарили ему розовую панаму, сфотографировались и сняли его в нашем клипе. Прямо у него во дворе,

– эмоционально вспомнил Тимофей Музычук.



Тимофей Музычук и Арнольд Шварценеггер / Фото из инстаграма певца

Несмотря на отсутствие угощений, Шварценеггер снялся в видеоклипе группы на песню "Щедрий вечір" совершенно бесплатно, а впоследствии пригласил украинцев на престижный саммит в Австрию. Там, во время выступления Kalush Orchestra, голливудский актер поднялся со своего места, заставив весь зал аплодировать стоя. Когда же Тимофей отправил совместный снимок своим родственникам, они сначала решили, что это фотография с восковой фигурой знаменитости.