Камалия заявила о произволе ТЦК в отношении ее брата с инвалидностью и обратилась к Президенту

Украинская певица Камалия сообщила, что представители ТЦК во второй раз задержали ее двоюродного брата Яна Пидвесоцкого, который с детства является инвалидом. Артистка записала видеообращение, в котором пожаловалась на неправомерные действия военнослужащих и призвала власти провести проверку.

В своем инстаграме исполнительница рассказала, что ее родственник работает преподавателем и ученым и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По словам Камалии, во время задержания представители территориального центра комплектования жестоко обращались с мужчиной, унижали его и силой заставляли подписывать документы.

Певица отметила, что это уже не первый подобный инцидент. После предыдущего задержания ее брат долгое время проходил лечение и психологическую реабилитацию. Камалия также подчеркнула, что ее семья с начала полномасштабной войны понесла много потерь, а немало родных сейчас защищают Украину на передовой.

Сегодня я узнала, что моего двоюродного брата, Яна Владимировича Подвесоцкого, человека с инвалидностью с детства, с серьезными проблемами со здоровьем, преподавателя и ученого, снова задержали представители ТЦК. По словам родных, с ним обращались жестоко, унижали, угрожали и заставляли подписывать документы. Это уже не первый подобный случай. После предыдущего задержания он долго восстанавливался психологически и проходил лечение,

– рассказала артистка.

Исполнительница публично обратилась к Владимиру Зеленскому и ответственным органам с просьбой вмешаться в ситуацию. Она призвала защитить граждан от произвола и подчеркнула, что ценности свободы и достоинства должны защищаться не только на фронте, но и внутри страны.

Я обращаюсь к Президенту Украины, к ответственным органам, ко всем, кто обладает властью и совестью: пожалуйста, обратите внимание на эти случаи. Проведите проверку. Защитите людей от произвола. Мы должны оставаться людьми. Слава Украине!,

– подытожила звезда.

Отметим, что на данный момент официальных комментариев или разъяснений от представителей ТЦК по поводу этого инцидента не поступало.

Напомним, что недавно на войне погиб двоюродный брат Камалии.