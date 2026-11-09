Без музыки и света: Камалия спела дуэтом с мамой во время выступления в Житомире

Певица Камалия вместе со своей мамой Инной Петровной спела а капелла прямо на сцене во время концерта в Житомире. Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру город остался без света, поэтому выступление пришлось продолжить без музыкального сопровождения.

Несмотря на это, артистка не покинула сцену, а к ней присоединилась мама. Видео совместного выступления в инстаграме опубликовала одна из посетительниц концерта Валентина Ермоленко. Она была поражена тем, как Камалия и Инна Петровна спели в полной темноте.

Певица с мамой исполнили украинскую народную песню "Ой, у вишневом саду".

То, как они вместе, в полной темноте, исполнили песню а капелла – это настоящая магия. Обе эти женщины – статные, изящные и невероятно сильные,

– отметила посетительница.

Добавим, что Камалия неоднократно рассказывала о том, что мама всегда поддерживала ее творчество и помогала развивать музыкальный талант. Певица считает Инну Петровну своей первой наставницей, которая сыграла важную роль в ее становлении как артистки.

К тому же известно, что мама Камалии также уделяет много внимания учебе. По словам певицы, Инна Петровна имеет три высших образования, а в прошлом году она стала психотерапевтом.

А телеведущая Ольга Фреймут ранее показала редкое семейное фото с мамой и сестрой.