Развод не мешает ссорам: Камалия призналась, из-за чего до сих пор скандалит с Захуром

Украинская певица Камалия откровенно рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода. Оказывается, даже после разрыва между бывшими супругами возникают бурные споры.

Украинская певица Камалия откровенно рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, после развода. Оказывается, даже после разрыва между бывшими супругами возникают бурные споры, а главной причиной стали их общие дочери. Об этом артистка откровенно рассказала в рубрике "Было/не было" на радио "Максимум".

Оказывается, в их общении с бизнесменом Мохаммадом Захуром до сих пор бушуют страсти. Несмотря на то, что пара объявила о разводе еще в 2023 году после почти 20 лет брака, они продолжают поддерживать дружеские отношения, периодически живут вместе и путешествуют. И все это ради детей. Впрочем, без разногласий не обходится, и главным камнем преткновения остается воспитание 13-летних близняшек Арабеллы и Мирабеллы.

Постоянно ссорюсь из-за этого,

– заявила Камалия.

Помимо вопросов воспитания, звезда рассказала и о финансовых ограничениях для дочерей. Девочки серьезно увлекаются конным спортом и просили купить им еще одну лошадь, однако артистка ответила отказом.



Захур с Камалией и дочками / Фото с инстаграма звезды

Камалия объяснила, что содержание четырех лошадей уже обходится в 160 – 180 тысяч гривен в месяц, а еще одну лошадь отдельно оплачивает Захур. Обновление конюшни было бы слишком затратным даже для их семьи.

Камалия приняла участие в рубрике "Было/не было": смотрите видео

Вообще Камалия довольно часто откровенно делится с подписчиками различными историями и непростыми фактами из своей личной жизни. Например, еще летом певица потрясла поклонников признанием, что страдает тяжелым хроническим заболеванием, которое обостряется из-за стрессов и грозит хирургическим вмешательством.