Бил, когда тот лежал без сознания: Канье Уэста обвинили в нападении на мужчину

Американского рэпера Канье Уэста обвинили в избиении мужчины в одном из отелей Западного Голливуда – Chateau Marmont.

Об этом сообщило издание People.

Так, согласно жалобе, которую получил журнал по знаменитостям, инцидент произошел 16 апреля 2024 года около 23:00. Пострадавший утверждает, что Канье Уэст без предупреждения ударил его в лицо, из-за чего он упал, ударился головой и потерял сознание.

В документе также отмечается, что после этого рэпер якобы продолжил бить мужчину, когда тот лежал на земле без сознания. Пострадавший заявляет, что не провоцировал нападение. Также он утверждает, что после инцидента Канье Уэст якобы безосновательно обвинил его в неуместном поведении в отношении женщины из его окружения. В жалобе также говорится, что видеозаписи с места происшествия, по словам стороны истца, подтверждают его версию событий.

Адвокат пострадавшего отметил, что иск подан анонимно, чтобы сохранить конфиденциальность и попытаться урегулировать ситуацию мирным путем.

Что известно о Канье Уэсте?