Команду "Караоке на Майдане" обвинили в обмане: Кондратюк впервые прокомментировал скандал

Во время съемок обновленного талант-шоу "Караоке на Майдане" разгорелся громкий скандал. Одна из зрительниц заявила, что якобы передала 1000 долларов за возможность выступления, однако на сцену ее так и не допустили.

Впервые ситуацию прокомментировал креативный продюсер проекта Игорь Кондратюк. Об этом он высказался в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.

Вас также может заинтересовать Все превратилось в кучу мусора, – участница "Супермамы" показала, как восстанавливает дом после пожара

Кондратюк отрицает любую причастность команды к вымогательству средств за участие в шоу и отметил, что участие в проекте всегда является бесплатным. По его словам, попасть на сцену можно только двумя способами: быть выбранным ведущим во время исполнения песни или выиграть участие на аукционе. Так, в "Караоке на Майдане" есть возможность сделать донат и стать "Джокером", что гарантирует попадание в финал.

Если бы я брал деньги, "Караоке на Майдане" было бы другой игрой. Максимум, что мне предлагали – два вагона яблок, отдых в Одессе all inclusive с девушками – это то, что я помню,

– сказал Игорь Кондратюк.

Однако телеведущий отметил, что никогда не брал деньги за участие в проекте.

Интервью с рэпером ХАС и Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн

Что произошло?

По словам девушки Анастасии, она вместе с друзьями пришла на съемки "Караоке на Майдане" на Контрактовой площади в Киеве, чтобы исполнить песню, посвященную военному. Она утверждает, что группа обращалась к работникам площадки, и один из них якобы пообещал им выступление за деньги. По словам девушки, они заплатили 1000 долларов, но выступить им не дали

После инцидента ситуация переросла в конфликт на площадке. Между Анастасией и Игорем Кондратюком возникла словесная перепалка. Телеведущий эмоционально отреагировал на обвинения и опроверг их.

Я не знаю, кому ты отдала деньги. Это твои проблемы. Нет в моей команде людей, которые берут деньги. Иди наф*г!,

– сказал телеведущий.

Впоследствии на место происшествия вызвали полицию. Информацию об инциденте передали правоохранительным органам для дальнейшей проверки. Об этом телеканал ТЕТ сообщил на своей странице в Threads.