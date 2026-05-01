Была очевидицей: известная певица раскрыла правду о скандале на "Караоке на Майдане"

Недавно во время съемок талант-шоу "Караоке на Майдане" разгорелся громкий скандал. Одна из зрительниц заявила, что команда Игоря Кондратюка якобы обманула ее на 1000 долларов.

Очевидцем инцидента стала певица Мила Нитич. Она прокомментировала скандал в программе "Утро в большом городе".

Мила Нитич заявила, что в видео, которое обнародовали в сети, инцидент показали некорректно. Певица убеждена, что это заказная история. Она стала на защиту Игоря Кондратюка.

Все это вырвано из контекста и неискренне. Ну кто будет пачкаться за 1000 долларов? Игорь Кондратюк? Вы серьезно? Человек, который 30 лет создавал свою репутацию в Украине?,

– сказала Нитич.

Напомним, что девушка по имени Анастасия рассказала, что пришла на съемки "Караоке на Майдане" вместе с друзьями. Компания якобы дала 1000 долларов кому-то из членов команды Кондратюка, а он пообещал им выступление, которое в итоге не состоялось. Когда Анастасия подошла к продюсеру, чтобы объяснить ситуацию, он сказал:

Мы с 1999 года ни копейки не взяли. Я не знаю, кому ты отдала деньги. Это твои проблемы. Нет в моей команде людей, которые берут деньги. Иди наф*г!

Впоследствии телеканал ТЕТ прокомментировал скандал на своей странице в Threads. Команда сообщила, что произошел "неприятный инцидент – попытка вмешаться в процесс и сорвать съемки".

Представители телеканала отметили, что в дальнейшем ситуацией будут заниматься правоохранители. Также в команде отметили, что участие в талант-шоу "является открытым и бесплатным для всех".

Что известно о возвращении "Караоке на Майдане"?

Первые три съемки нового "Караоке на Майдане" прошли 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве. Легендарное талант-шоу вернулось, чтобы поддержать реабилитационный центр "Титановые". Игорь Кондратюк стал креативным продюсером проекта, а в роли ведущего – исполнитель ХАС.

Телеканал ТЕТ сообщил, что следующие съемки "Караоке на Майдане" состоятся 16 и 17 мая в 11:00, 13:00 и 16:00, а также обнародовал правила: