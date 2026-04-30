Подробностями Октябрьский поделился в интервью Алине Доротюк.
Константин Октябрьский рассказал, что кастинг на проект "Орел и Решка. Шопинг" проходил в Киеве. Актер вспомнил, что писал пробы возле торгово-развлекательного центра Dream Town.
Затем Октябрьскому позвонили из Нью-Йорка, где на тот момент находилась съемочная группа проекта, и сказали, что он прошел кастинг, однако актеру нужно было открыть визу в США.
У меня не было ничего для того, чтобы пройти собеседование в посольстве. На тот момент у меня не было семьи, недвижимости, счета в банке, стабильной работы, детей. Не было ничего, что может меня задержать здесь, чтобы я не эмигрировал,
– поделился он.
Несмотря на это, Константину открыли визу в США, и он сразу позвонил продюсеру "Орла и Решки. Шопинг". Так, актер полетел на съемки проекта, где отработал полгода, пока его не уволили.
Почему уволили? Потому что начались события в Украине. Майдан начался, 2014 год. Мы в то время были в Мексике. Я почувствовал, что что-то меняется в политике проекта. Меня просто убрали. Мне до этого делали определенные замечания относительно того, что я где-то спел на украинском,
– рассказал Октябрьский.
В то же время актер отметил, что в начале понравился продюсерам проекта.
Константин Октябрьский провел 12 выпусков "Орла и Решки. Шопинг" вместе с российской телеведущей Марией Иваковой. Позже его заменил россиянин Антон Лаврентьев.
Напомним! Ранее генеральный продюсер проекта Нателла Крапивина анонсировала новый формат тревел-шоу под названием "Орел и Решка. По блату", правда, на русском, из-за чего ее раскритиковали. Коммуникация на официальной странице проекта в инстаграме также ведется на языке врага.
Что известно о Константине Октябрьском?
Константин Октябрьский родился в Киеве, а учился в Днепре в театрально-художественном колледже. На втором курсе он начал работать на региональном телевидении.
Актер участвовал в популярном пародийном шоу "Большая разница по-украински".
Октябрьский наиболее известен по сериалам "Парочка следователей" и "Подмена".
Бывшую жену Константина зовут Самира. Они состояли в браке 10 лет и воспитывают двух сыновей: 10-летнего Роберта и 8-летнего Матвея.