Подробностями Октябрьский поделился в интервью Алине Доротюк.

Не пропустите Звезда "Парочки следователей" развелся с женой после 10 лет в браке

Константин Октябрьский рассказал, что кастинг на проект "Орел и Решка. Шопинг" проходил в Киеве. Актер вспомнил, что писал пробы возле торгово-развлекательного центра Dream Town.

Затем Октябрьскому позвонили из Нью-Йорка, где на тот момент находилась съемочная группа проекта, и сказали, что он прошел кастинг, однако актеру нужно было открыть визу в США.

У меня не было ничего для того, чтобы пройти собеседование в посольстве. На тот момент у меня не было семьи, недвижимости, счета в банке, стабильной работы, детей. Не было ничего, что может меня задержать здесь, чтобы я не эмигрировал,

– поделился он.

Несмотря на это, Константину открыли визу в США, и он сразу позвонил продюсеру "Орла и Решки. Шопинг". Так, актер полетел на съемки проекта, где отработал полгода, пока его не уволили.

Почему уволили? Потому что начались события в Украине. Майдан начался, 2014 год. Мы в то время были в Мексике. Я почувствовал, что что-то меняется в политике проекта. Меня просто убрали. Мне до этого делали определенные замечания относительно того, что я где-то спел на украинском,

– рассказал Октябрьский.

В то же время актер отметил, что в начале понравился продюсерам проекта.

Константин Октябрьский провел 12 выпусков "Орла и Решки. Шопинг" вместе с российской телеведущей Марией Иваковой. Позже его заменил россиянин Антон Лаврентьев.

Интервью с Константином Октябрьским: смотрите видео онлайн

Напомним! Ранее генеральный продюсер проекта Нателла Крапивина анонсировала новый формат тревел-шоу под названием "Орел и Решка. По блату", правда, на русском, из-за чего ее раскритиковали. Коммуникация на официальной странице проекта в инстаграме также ведется на языке врага.

Что известно о Константине Октябрьском?