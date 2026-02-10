"Караоке на Майдане" снова выйдет в эфир: вернется ли Игорь Кондратюк к роли ведущего

Культовый музыкальный проект "Караоке на Майдане" снова будет выходить на телевидении. Однако на этот раз у шоу будет важная миссия и определенные изменения.

О возвращении программы сообщил телеканал ТЕТ на своей странице в фейсбуке. Целью является поддержать реабилитационный центр "Титанові".

Когда-то мы собирались у экранов всей семьей. Пели вместе, смеялись, болели – и сегодня мы возвращаем эту традицию. Потому что сейчас, как никогда, нам нужны моменты, которые объединяют. "Караоке на Майдане" снова с нами – обновленное, современное, но такое же искреннее и народное,

– поделилась команда канала.

Автор и ведущий предыдущих сезонов Игорь Кондратюк на этот раз станет креативным продюсером "Караоке на Майдане", чтобы сохранить его дух и важнейшие детали. Пока неизвестно, кто взамен возьмет на себя роль ведущего.

Игорь Кондратюк подчеркнул, что программа возвращается не просто из-за желания создателей и канала. Он видит в этом нечто более глубокое, пишет ТСН.

"Караоке на Майдане" возвращается не потому, что этого хотим мы. Это формат, который всегда принадлежал людям и сегодня он возвращается именно потому, что людям снова нужно это ощущение общего голоса. Также мы видим, что проект может помочь делать большие добрые дела", – сказал продюсер.

Что известно о программе?