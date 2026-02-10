"Караоке на Майдане" снова выйдет в эфир: вернется ли Игорь Кондратюк к роли ведущего
- Телеканал ТЕТ объявил о возвращении музыкального проекта "Караоке на Майдане".
- Игорь Кондратюк станет креативным продюсером шоу, но не будет ведущим, и пока неизвестно, кто займет эту роль.
Культовый музыкальный проект "Караоке на Майдане" снова будет выходить на телевидении. Однако на этот раз у шоу будет важная миссия и определенные изменения.
О возвращении программы сообщил телеканал ТЕТ на своей странице в фейсбуке. Целью является поддержать реабилитационный центр "Титанові".
Когда-то мы собирались у экранов всей семьей. Пели вместе, смеялись, болели – и сегодня мы возвращаем эту традицию. Потому что сейчас, как никогда, нам нужны моменты, которые объединяют. "Караоке на Майдане" снова с нами – обновленное, современное, но такое же искреннее и народное,
– поделилась команда канала.
Автор и ведущий предыдущих сезонов Игорь Кондратюк на этот раз станет креативным продюсером "Караоке на Майдане", чтобы сохранить его дух и важнейшие детали. Пока неизвестно, кто взамен возьмет на себя роль ведущего.
Игорь Кондратюк подчеркнул, что программа возвращается не просто из-за желания создателей и канала. Он видит в этом нечто более глубокое, пишет ТСН.
"Караоке на Майдане" возвращается не потому, что этого хотим мы. Это формат, который всегда принадлежал людям и сегодня он возвращается именно потому, что людям снова нужно это ощущение общего голоса. Также мы видим, что проект может помочь делать большие добрые дела", – сказал продюсер.
Что известно о программе?
- Телепередача "Караоке на Майдане" была одной из самых рейтинговых проектов в Украине, выходившей с 1999 до 2019 года. Автором был Игорь Кондратюк.
- Продолжением формата было шоу "Шанс". Победители "Караоке" продолжали свой музыкальный путь в "Шансе". С 2010 года победитель передачи получал возможность принять участие в "Х-Факторе".
- В шоу "Караоке на Майдане" участвовало немало тех исполнителей, которые сегодня являются известными звездами: Тина Кароль, Макс Барских, Виталий Козловский и многие другие.