"30 пар сережек и пасхальное яйцо": Катя Осадчая рассекретила неожиданное содержимое своей сумки

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая решила приоткрыть завесу таинственности и показала поклонникам, что скрывается в ее сумке.

В ролике она продемонстрировала различные вещи – от косметики до документов. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток страницу Осадчей.

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Среди предметов, которые Екатерина носит с собой, оказалась шкатулка с коллекцией сережек. По словам телеведущей, у нее есть 30 пар разнообразных украшений – от винтажных до современных моделей.

Также в сумке Осадчей нашлись две пудры, фиксатор для макияжа, патчи и роллер для лица, который она использует как успокаивающее средство. Не обошлось без практических вещей: павербанка, пластырей, нескольких упаковок таблеток и зубной щетки, не требующей пасты.

Кроме того, телеведущая носит паспорт.

Осада добавила к своей черной сумочке оригинальное украшение в виде пасхального яйца – праздничный аксессуар Екатерина выбрала накануне Пасхи.

Содержимое сумки – отражение жизни. Мое странное, но очень реалистичное. Все, что может понадобиться, или не понадобиться,

– отметила под видео знаменитость.

Заметим, недавно Катя Осадчая отреагировала на слухи о своей беременности.