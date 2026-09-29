Катя Сильченко засияла в Париже на одном подиуме с Кендалл Дженнер и Селин Дион

Украинская дизайнерка и основательница бренда The Coat Катя Сильченко представила Украину на ежегодном грандиозном показе L’Oréal Paris. Масштабное бьюти-шоу под названием "Прояви свою ценность" состоялось вчера вечером под открытым небом на фоне Эйфелевой башни.

Вчера в Париже стартовала Неделя моды, и именно в рамках этого мероприятия состоялся показ Le Défilé 2026 by L'Oréal Paris. Катя Сильченко, кстати, уже не в первый раз дефилировала на одном подиуме рядом с мировыми знаменитостями первой величины. Показ открыла супермодель Кендалл Дженнер, а его триумфальным финалом стало выступление легендарной певицы Селин Дион.

Украинская дизайнерка появилась перед зрителями сразу после актрисы Евы Лонгории, выбрав для выхода эффектное красное мини-платье с длинным драматичным шлейфом. Волны ее роскошных волос ниспадали на плечи. Макияж был максимально нежным и естественным, что подчеркнуло красивые голубые глаза модели.

Катя Сильченко на показе Le Défilé L'Oréal Paris 2026: смотрите видео

На сцену в этот вечер также вышло невероятное количество мировых знаменитостей: Хайди Клум, Кара Делевинь, Джейн Фонда, Виола Дэвис, Энди Макдауэлл, объединившись вокруг идей женской солидарности и инклюзивности.

Несмотря на праздничную атмосферу в Париже, Катя Сильченко воспользовалась этой международной платформой, чтобы напомнить мировому сообществу о событиях в Украине. Она приложила руку к сердцу и послала воздушный поцелуй. Очевидно, это было послание всем украинцам, страдающим от рук террористов.

В своем инстаграме Сильченко опубликовала кадры с дефиле, добавив лаконичное послание поддержки украинцам: "Я с вами", сопроводив его эмоджи в виде разбитого сердца. В комментариях Кате написали немало комплиментов, в частности, украинские знаменитости – Алена Омаргалиева, Таня Парфильева, Вера Брежнева и другие.

Показ L’Oréal Paris 2026 в Париже: смотрите видео

Похоже, подиум – это любимая стихия Кати Сильченко, ведь она даже на подиуме в прошлом году вышла замуж.