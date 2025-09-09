Церемонию, которая стала настоящей неожиданностью, провела соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм The COAT by Katya Silchenko.

Екатерина Сильченко надела свадебное мини-платье и полупрозрачную накидку, а свой образ дополнила венком из белых цветов. Дизайнер обула туфли на каблуке, слегка подкрутила волосы и сделала естественный макияж. Ее возлюбленный Сергей Неклева для свадьбы выбрал светлый пиджак, белую рубашку и черные брюки.

Екатерина и Сергей обменялись обручальными кольцами прямо на подиуме.

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева / Фото из инстаграма The COAT by Katya Silchenko

Сильченко и Неклева поженились прямо на подиуме / Фото из инстаграма The COAT by Katya Silchenko

Екатерина Сильченко вышла замуж на UFW / Фото из инстаграма The COAT by Katya Silchenko

В комментариях под сообщением пару поздравили Даша Квиткова, Надя Дорофеева, Андре Тан, Наталья Могилевская, Марта Адамчук. Среди присутствующих на показе были Ирина Горовая, MONATIK, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и другие.

Что известно об отношениях Сильченко и Неклевы?

Напомним, что Екатерина Сильченко и Сергей Неклева объявили о своих отношениях в День святого Валентина – 14 февраля 2022 года. В ноябре дизайнер намекнула на помолвку с любимым.

В начале февраля 2024 года Екатерина сообщила, что Сергей ей сделал предложение в Софиевском соборе. Для женщины это стало неожиданностью, ведь она шла на выступление оперной певицы Анны Екатерины Антоначчи.

В апреле 2025 года Неклева сообщил в фейсбуке, что состоит в браке с Сильченко – он изменил статус.

Заметим, что для Екатерины Сильченко это второй брак. Первый муж дизайнера – бизнесмен Камо Багдасарян. Они поженились в 2014 году, однако уже в 2020 году развелись.

"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", – рассказывала дизайнер.

Экс-супруги воспитывают дочь Сати.