Новый трек Кажанны вирусится в сети и оказался среди лидеров в украинском чарте Apple Music

На днях Кажанна (Анна Макиенко) презентовала новую песню – "сльозка". Она сразу завирусилась в сети, в частности в тиктоке, а также попала в украинские чарты.

Сегодня, 20 апреля, Кажанна выпустила lyric video на трек "сльозка". Больше читайте в материале 24 Канала.

Песня сльозка" занимает первое место среди самых популярных музыкальных композиций в Украине на ютубе. Она обогнала ироничный трек Оли Поляковой о своем муже – "Вадик" и "Фаната" Alena Omargalieva.

Песня "сльозка" среди самых популярных на ютубе / Скриншот с платформы

Новый трек Кажанны попал в топ 100 Apple Music в Украине – он занял 3 место. Выше "сльозки" – "Фанат" Alena Omargalieva и Silver Night – композиция, создана искусственным интеллектом – это англоязычная версия "Седой ночи" российского певца, бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

"сльозка" в топ 100 Apple Music в Украине / Скриншот из чарта

В топ 50 Spotify композиция пока расположилась на 9 месте.

"сльозка" на 9 месте в топ 50 Spotify в Украине / Скриншот из чарта

Песня "сльозка" стала популярной и в тиктоке. Видео под нее сняли и известные люди, в частности блогеры Симбочка, Олег Машуковский, Стася Макеева, актриса Анастасия Нестеренко и другие.

Напомним, что недавно Кажанна выиграла награду YUNA 2026. Певица победила в номинации "Лучший хип-хоп хит" с песней boy, об этом сообщили в инстаграме музыкальной премии.

