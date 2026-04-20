Сегодня, 20 апреля, Кажанна выпустила lyric video на трек "сльозка". Больше читайте в материале 24 Канала.
Песня сльозка" занимает первое место среди самых популярных музыкальных композиций в Украине на ютубе. Она обогнала ироничный трек Оли Поляковой о своем муже – "Вадик" и "Фаната" Alena Omargalieva.
Новый трек Кажанны попал в топ 100 Apple Music в Украине – он занял 3 место. Выше "сльозки" – "Фанат" Alena Omargalieva и Silver Night – композиция, создана искусственным интеллектом – это англоязычная версия "Седой ночи" российского певца, бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.
В топ 50 Spotify композиция пока расположилась на 9 месте.
Песня "сльозка" стала популярной и в тиктоке. Видео под нее сняли и известные люди, в частности блогеры Симбочка, Олег Машуковский, Стася Макеева, актриса Анастасия Нестеренко и другие.
Напомним, что недавно Кажанна выиграла награду YUNA 2026. Певица победила в номинации "Лучший хип-хоп хит" с песней boy, об этом сообщили в инстаграме музыкальной премии.
Что известно о Кажанне?
Кажанна родом из Полтавы. Свою первую песню – "Простиня мого діда" выпустила в 2023 году.
Певица стала известной в тиктоке, среди ее треков, которые завирусились в социальной сети: "Плач", "Ты горькая", boy.
Дебютный альбом Кажанна выпустила в 2024 году – он называется "Рукокрыла".
В этом году девушка со скандалом ушла с лейбла NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil, а впоследствии перешла к лейблу Ирины Горовой – pomitni.