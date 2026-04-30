Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили особый выход в 15-ю годовщину брака

В 15-ю годовщину брака, 29 апреля, Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно вышли в свет. Королевская пара посетила благотворительную организацию IntoUniversity в Лондоне.

Об этом говорится в инстаграме принца и принцессы Уэльских.

IntoUniversity имеет особое значение для Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Она была одной из 26 благотворительных организаций, которые получили средства из благотворительного фонда Royal Wedding Gift Fund, который супруги создали перед своей свадьбой 29 апреля 2011 года. Гости могли сделать пожертвование выбранным благотворительным организациям.

IntoUniversity помогает молодым людям из неблагополучных семей полностью реализовать свой потенциал. Их 46 центров в Англии и Шотландии ежегодно поддерживают более 60 тысяч человек, пишет People.

Принц и принцесса Уэльские встретились с учениками начальной школы, расположенной неподалеку, которые приняли участие в бесплатных образовательных мероприятиях и мастер-классах IntoUniversity.

Напомним, что в 15-ю годовщину брака Кейт и Уильям поделились новым семейным фото, которое сделал Мэтт Портеус в приморском графстве Корнуолл на Пасху. Они позировали со своими тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. На фотографии семья лежит на траве и жмурится от весеннего солнца.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото из инстаграма супругов

