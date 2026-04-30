Камилла посетила Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи.

Во время мероприятия королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер и Анной Винтур – бывшим главным редактором американского Vogue.

Звезда сериала "Секс в большом городе" надела нежное платье с воротником с рюшами в горошек – классический узор 1980-х годов, который любила принцесса Диана, пишет InStyle. Свой образ актриса дополнила туфлями на каблуках и аксессуарами.

Королева Камилла выбрала для мероприятия темно-синее платье, к которому прикрепила яркую брошь, украшенную рубинами, бриллиантами и сапфирами. На ней изображена богиня Британия, которая является британским национальным символом.

Королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер

Анна Винтур показалась в сдержанном и одновременно стильном образе. Бывшая редактор американского Vogue была одета в серый костюм в клетку, который состоит из двубортного жакета и юбки ниже колен. Кроме того, женщина носила свои фирменные черные очки.

Королева Камилла встретилась с Анной Винтур

Как передает People, король Чарльз III тем временем находился в Гарлеме (район в Нью-Йорке), где посетил общественную организацию, которая работает над наставничеством молодежи, пострадавшей от продовольственной нестабильности.

Свой визит в США королевская чета завершит приемом, посвященным работе The King's Trust – благотворительной организации, основанной монархом.

