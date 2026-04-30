Камилла посетила Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Об этом сообщили в инстаграме королевской семьи.
Во время мероприятия королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер и Анной Винтур – бывшим главным редактором американского Vogue.
Звезда сериала "Секс в большом городе" надела нежное платье с воротником с рюшами в горошек – классический узор 1980-х годов, который любила принцесса Диана, пишет InStyle. Свой образ актриса дополнила туфлями на каблуках и аксессуарами.
Королева Камилла выбрала для мероприятия темно-синее платье, к которому прикрепила яркую брошь, украшенную рубинами, бриллиантами и сапфирами. На ней изображена богиня Британия, которая является британским национальным символом.
Королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер / Фото Getty Images
Анна Винтур показалась в сдержанном и одновременно стильном образе. Бывшая редактор американского Vogue была одета в серый костюм в клетку, который состоит из двубортного жакета и юбки ниже колен. Кроме того, женщина носила свои фирменные черные очки.
Королева Камилла встретилась с Анной Винтур / Фото Getty Images
Как передает People, король Чарльз III тем временем находился в Гарлеме (район в Нью-Йорке), где посетил общественную организацию, которая работает над наставничеством молодежи, пострадавшей от продовольственной нестабильности.
Свой визит в США королевская чета завершит приемом, посвященным работе The King's Trust – благотворительной организации, основанной монархом.
Что известно о визите Чарльза и Камиллы в США?
Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в США в понедельник, 27 апреля, с четырехдневным визитом. В Вашингтоне их встретили Дональд и Мелания Трамп.
Во вторник монарх выступил с речью на заседании Конгресса. В тот вечер король и королева также посетили государственный ужин в Белом доме, который организовали президент и первая леди США.
После Нью-Йорка Чарльз и Камилла отправятся в Вирджинию, где встретятся с местными жителями и представителями общественных организаций. Кроме того, супруги побывают на "уличной вечеринке" в национальном парке в честь 250-летия независимости Америки.