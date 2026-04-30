Камілла відвідала Нью-Йоркську публічну бібліотеку. Про це повідомили в інстаграмі королівської родини.
Під час заходу королева Камілла зустрілася з Сарою Джессікою Паркер та Анною Вінтур – колишньою головною редакторкою американського Vogue.
Зірка серіалу "Секс і місто" одягла ніжну сукню з коміром з рюшами в горошок – класичний візерунок 1980-х років, який любила принцеса Діана, пише InStyle. Свій образ акторка доповнила туфлями на підборах та аксесуарами.
Королева Камілла обрала для заходу темно-синю сукню, до якої прикріпила яскраву брошку, прикрашену рубінами, діамантами та сапфірами. На ній зображена богиня Британія, яка є британським національним символом.
Анна Вінтур показалася у стриманому і водночас стильному образі. Колишня редакторка американського Vogue була одягнена у сірий костюм у клітинку, який складається з двобортного жакета та спідниці нижче колін. Крім того, жінка носила свої фірмові чорні окуляри.
Як передає People, король Чарльз III тим часом перебував у Гарлемі (район у Нью-Йорку), де відвідав громадську організацію, яка працює над наставництвом молоді, постраждалої від продовольчої нестабільності.
Свій візит до США королівське подружжя завершить прийомом, присвяченим роботі The King's Trust – благодійної організації, заснованої монархом.
Що відомо про візит Чарльза та Камілли до США?
Король Чарльз III та королева Камілла прибули до США у понеділок, 27 квітня, з чотириденним візитом. У Вашингтоні їх зустріли Дональд та Меланія Трамп.
У вівторок монарх виступив з промовою на засідання Конгресу. Того вечора король та королева також відвідали державну вечерю в Білому домі, яку організували президент і перша леді США.
Після Нью-Йорка Чарльз і Камілла вирушать до Вірджинії, де зустрінуться з місцевими жителями та представниками громадських організацій. Крім того, подружжя побуває на "вуличній вечірці" у національному парку на честь 250-річчя незалежності Америки.