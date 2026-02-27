Кейт Миддлтон повторила стиль принцессы Дианы во время поездки в Уэльс

26 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили второе совместное появление на публике за последнее время. В четверг королевская чета побывала в Поуисе (Уэльс).

Принц и принцесса Уэльские вышли в свет накануне Дня святого Давида 1 марта. Это национальный праздник в Уэльсе, а Давид является покровителем страны, сообщает InStyle.

Во время визита в Поуис Кейт Миддлтон и принц Уильям надели броши с нарциссами – растение является символом Собора святого Давида и увековечением валлийского наследия.

Принцесса Уэльская надела бордовое пальто от Сары Бертон для Alexander McQueen с квадратными подплечниками в стиле 1980-х годов. Свой образ она дополнила блузой с бантом от Me+Em в тон и плиссированной миди-юбкой от Co.

Кэтрин обула туфли на каблуке с острым носком от Gianvito Rossi, а также надела серьги от любимого дизайнера ювелирных изделий Kiki McDonough, которые носит довольно редко.

Образ Миддлтон напоминал стиль покойной принцессы Дианы 80-х годов. Интересно, что Кейт выбирала такое же пальто и сапоги во время государственного визита эмира Катара в Великобританию в декабре 2024 года.

Как пишет People, принц и принцесса Уэльские посетили общественное пространство The Hanging Gardens, галерею современного искусства Oriel Davies и общественный центр Hafan yr Afon в Open Newtown.

Где ранее были Кейт Миддлтон и принц Уильям?