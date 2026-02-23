Событие состоялось 22 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Кадры с мероприятия опубликовали на официальной странице королевской семьи в соцсетях.

Принц Уильям, который является президентом BAFTA, надел бордовый бархатный пиджак Giorgio Armani и черную бабочку.

Принцесса Кейт предстала перед публикой в пудровом платье длины макси от Gucci с бордовым поясом, что удачно перекликалось с образом ее мужа. К слову, впервые Кейт Миддлтон надела это платье в 2019 году.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Изысканный аутфит принцессы дополняли аксессуары – бордовый клатч Prada, бриллиантовый браслет и серьги-люстры и вечерний макияж.

Отметим, Кейт Миддлтон и принц Уильям не останавливались, чтобы пообщаться с прессой, пишет Variety. Скандал вокруг бывшего принца Эндрю коснулся монаршей семьи, однако они продолжают посещать публичные мероприятия.

Драма вокруг британской королевской семьи