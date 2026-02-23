Подія відбулась 22 лютого у Королівському фестивальному залі в Лондоні. Кадри з заходу опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в соцмережах.

Дивіться також Кейт Міддлтон уперше вийшла у світ після арешту колишнього принца Ендрю

Принц Вільям, який є президентом BAFTA, одягнув бордовий оксамитовий піджак Giorgio Armani та чорний метелик.

Принцеса Кейт постала перед публікою у пудровій сукні довжини максі від Gucci з бордовим поясом, що вдало перегукувалося з образом її чоловіка. До слова, вперше Кейт Міддлтон одягнула цю сукню у 2019 році.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Вишуканий аутфіт принцеси доповнювали аксесуари – бордовий клатч Prada, діамантовий браслет та сережки-люстри та вечірній макіяж.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на BAFTA: відео

Зазначимо, Кейт Міддлтон та принц Вільям не зупинялися, щоб поспілкуватися з пресою, пише Variety. Скандал навколо колишнього принца Ендрю торкнувся монаршої родини, однак вони продовжують відвідувати публічні заходи.

Драма навколо британської королівської сім'ї