Кейт Миддлтон надела украшения покойной Елизаветы II на прощание с членом королевской семьи
- Кейт Миддлтон отдала последний долг герцогине Кентской, надев украшения покойной Елизаветы II, в частности четырехрядное колье из жемчуга и бриллиантов и серьги от Garrard.
- Герцогиня Кентская, которая родилась в аристократической семье и вышла замуж за герцога Кентского в 1961 году, поддерживала музыкальные благотворительные организации и преподавала музыку.
Вчера, 16 сентября, королевская семья прощалась с герцогиней Кентской, которая умерла в начале месяца. Кейт Миддлтон и ее муж Уильям пришли отдать последний долг старейшему члену их семьи.
Принцесса выбрала образ в черных цветах, который символизирует траур. И главный акцент сделала на украшениях, которые принадлежали Елизавете II, пишет Show24.
На службу в Вестминстерском соборе Кейт выбрала четырехрядное колье, которое состоит из жемчуга и бриллиантов, а также такие же серьги, которые когда-то на заказ изготовила ювелирная компания Garrard. Интересно, что упомянутые серьги Елизавета II носила во время празднования серебряного юбилея в 1977 году.
На похоронную службу принцесса надела черное платье-пальто от Catherine Walker с бантом на воротнике и шляпу от Jane Taylor.
Принц Уильям и Кейт ранее выразили свои соболезнования ближайшей семье герцогини.
Герцогиня неустанно работала, чтобы помочь другим, и поддерживала много дел, в частности благодаря своей любви к музыке. Ее будет очень не хватать как члена семьи,
– говорилось в заявлении.
Интересно, что Кейт надевала семейные украшения и на другие печальные события. К примеру, на похороны принца Филиппа в 2021 году и на похороны Елизаветы II в 2022 году.
Что известно о герцогине Кентской?
- Кэтрин родилась в аристократической землевладельческой семье в Йоркшире. За герцога Кентского вышла замуж в 1961 году. Свадьба состоялась в Йоркском соборе. Принцесса Анна была одной из подружек невесты, а среди присутствующих были королева Елизавета II и принц Чарльз.
- Кэтрин была замужем за принцем Эдвардом, герцогом Кентским, который является двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II. У пары родилось двое сыновей и дочь.
- Герцогиня поддерживала музыкальные благотворительные организации и преподавала музыку в начальной школе Галла.