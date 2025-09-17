Вчера, 16 сентября, королевская семья прощалась с герцогиней Кентской, которая умерла в начале месяца. Кейт Миддлтон и ее муж Уильям пришли отдать последний долг старейшему члену их семьи.

Принцесса выбрала образ в черных цветах, который символизирует траур. И главный акцент сделала на украшениях, которые принадлежали Елизавете II, пишет Show24.

На службу в Вестминстерском соборе Кейт выбрала четырехрядное колье, которое состоит из жемчуга и бриллиантов, а также такие же серьги, которые когда-то на заказ изготовила ювелирная компания Garrard. Интересно, что упомянутые серьги Елизавета II носила во время празднования серебряного юбилея в 1977 году.

Кейт Миддлтон надела украшения покойной Елизаветы II / Фото Getty images

На похоронную службу принцесса надела черное платье-пальто от Catherine Walker с бантом на воротнике и шляпу от Jane Taylor.

Кейт Миддлтон на похоронной службе / Фото Getty images

Принц Уильям и Кейт ранее выразили свои соболезнования ближайшей семье герцогини.

Герцогиня неустанно работала, чтобы помочь другим, и поддерживала много дел, в частности благодаря своей любви к музыке. Ее будет очень не хватать как члена семьи,

– говорилось в заявлении.

Интересно, что Кейт надевала семейные украшения и на другие печальные события. К примеру, на похороны принца Филиппа в 2021 году и на похороны Елизаветы II в 2022 году.

