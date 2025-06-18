Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом на церемонии Ордена Подвязки

16 июня Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму и другим членам королевской семьи на церемонии вручения Ордена Подвязки. В прошлом году она пропустила историческое событие.

Впервые за два года принцесса Уэльская вместе с другими членами королевской семьи посетила службу, которая ежегодно проводится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Сообщает Show 24 со ссылкой на People.

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Кейт Мидлтон вышла в свет в наряде от Self Portrait, который она в мае надевала на концерт ко Дню Победы, и шляпе Sean Barrett. Принцесса Уэльская дополнила свой образ клатчем и различными украшениями: серьгами и колье с жемчугом, колечком. Также обула светлые туфли на каблуках, сделала легкий макияж и элегантно уложила волосы.

Кейт Миддлтон и церемонии вручения Ордена Подвязки / Фото Getty Images

Члены Ордена Подвязки появились в голубых бархатных накидках и шляпах с перьями страуса. Речь идет, в частности, о принце Уильяме, короле Чарльзе III и королеве Камилле.

Когда процессия завершилась, королевская семья пошла в часовню Святого Георгия, а после службы на каретах поехала в государственные апартаменты Виндзорского замка.

Для справки! Дебют Кейт Миддлтон на церемонии вручения Ордена Подвязки произошел в 2008 году. Принц Уильям, который на тот момент был ее парнем, получил рыцарское звание.

Напомним, недавно в Лондоне прошел парад Trooping the Colour, посвященный дню рождения короля. Событие посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.