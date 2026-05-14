Неожиданный выбор цвета: Кейт Миддлтон в стильном костюме прибыла в Италию

13 мая Кейт Миддлтон начала визит в Реджо-Эмилию (Италия). Она хочет узнать больше о подходе города к дошкольному образованию в рамках расширения деятельности ее Королевского фонда раннего детства на международном уровне.

Об этом сообщает People.

Принцесса Уэльская прибыла на площадь Камилло Прамполини в ярко-голубом костюме от канадско-британского дизайнера из Лондона Эделин Ли. Свой образ она дополнила белой блузой, светло-голубой сумочкой, обула светло-коричневые туфли на каблуках, а также надела жемчужные украшения.

Кейт Миддлтон в Реджо-Эмилии / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Кейт Миддлтон не изменила своему привычному королевскому стилю. Брючный костюм стал неотъемлемой частью гардероба женщины на публичных мероприятиях с тех пор, как она стала принцессой Уэльской в 2022 году.

У нее новый высокий титул, и она одевается в соответствии с этой должностью,

– рассказывал директор по моде The Telegraph Бетан Холт.

Однако для некоторых голубая одежда могла стать неожиданностью, ведь раньше Кэтрин следовала примеру покойной королевы Елизаветы, выбирая одежду цвета национального флага страны во время заграничных поездок.

Также известно, что принцесса поддерживает местных дизайнеров, поэтому, возможно, во время визита она появится в образе от итальянского бренда.

Визит в Италию имеет большое значение, поскольку это первая международная поездка Миддлтон после того, как в марте 2024 года она объявила о своем диагнозе – рак, а в январе 2025-го сообщила о ремиссии.

Где ранее побывала Кейт Миддлтон?

Напомним, 8 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили королевскую садовую вечеринку в Букингемском дворце.

Принцесса Уэльская надела кремовое платье от Self-Portrait. К своему образу она добавила винтажную шляпку Mitzi Lorenz, плетеный клатч Forever New, а также украшения: браслет из жемчуга, который когда-то принадлежал принцессе Диане, и серьги Bahrain Pearl Drop Earrings из коллекции королевы Елизаветы II.

Кэтрин надела кожаные туфли-лодочки теплого карамельно-коричневого оттенка от Ralph Lauren.