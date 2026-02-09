Кейт Миддлтон и Уильям впервые прокомментировали файлы Эпштейна, в которых фигурирует брат короля Чарльза

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые прокомментировали файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые обнародовал Минюст США. Известно, что в них фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – брат короля Чарльза III.

Об этом сообщает BBC. Представитель Кенсингтонского дворца заявил, что принц и принцесса Уэльские "сосредоточены на жертвах" в деле покойного сексуального преступника.

Я могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжением раскрытия информации. Их мысли, по-прежнему, сосредоточены на жертвах,

– сказал представитель.

Соответствующее заявление опубликовали, когда Уильям готовился начать официальный визит в Саудовскую Аравию. Эта поездка считается очень важной с дипломатической точки зрения. Принц и королевские помощники осознают, что с развитием дела Эпштейна растет внимание к реакции королевской семьи.

Как пишет издание, принц Уэльский надеется, что заявление покажет его обеспокоенность и неравнодушие, а также сосредоточит внимание на официальном визите в Саудовскую Аравию.

Как Эндрю связан с Эпштейном?