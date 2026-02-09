Кейт Миддлтон и Уильям впервые прокомментировали файлы Эпштейна, в которых фигурирует брат короля Чарльза
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые прокомментировали дело, где фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, заявив, что они сосредоточены на жертвах.
- Заявление было опубликовано на фоне подготовки Уильяма к важному дипломатическому визиту в Саудовскую Аравию.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые прокомментировали файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые обнародовал Минюст США. Известно, что в них фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – брат короля Чарльза III.
Об этом сообщает BBC. Представитель Кенсингтонского дворца заявил, что принц и принцесса Уэльские "сосредоточены на жертвах" в деле покойного сексуального преступника.
Я могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжением раскрытия информации. Их мысли, по-прежнему, сосредоточены на жертвах,
– сказал представитель.
Соответствующее заявление опубликовали, когда Уильям готовился начать официальный визит в Саудовскую Аравию. Эта поездка считается очень важной с дипломатической точки зрения. Принц и королевские помощники осознают, что с развитием дела Эпштейна растет внимание к реакции королевской семьи.
Как пишет издание, принц Уэльский надеется, что заявление покажет его обеспокоенность и неравнодушие, а также сосредоточит внимание на официальном визите в Саудовскую Аравию.
Как Эндрю связан с Эпштейном?
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора связывали дружеские отношения с Джеффри Эпштейном. Более того, бывший принц поддерживал связь с финансистом после того, как его осудили в 2008 году.
Брат короля Чарльза III просил прощения за связи с Эпштейном, но отрицал любые правонарушения.
В последние годы появляется информация о том, что принц Уильям хочет разорвать связи со своим дядей. Однако он и другие члены королевской семьи в основном воздерживаются от комментариев.
Король Чарльз III в последний раз вспоминал жертв Эпштейна в октябре, когда лишил брата титула.
На прошлой неделе Эндрю выехал из особняка Royal Lodge в Виндзоре. Это произошло после того, как адвокат Брэд Эдвардс, который представляет вторую жертву Джеффри Эпштейна, рассказал, что финансист отправил женщину в Великобританию для сексуального контакта с бывшим принцем. Они якобы встретились в Royal Lodge в 2010 году. Сейчас Маунтбеттен-Виндзор живет в частном поместье короля Сандрингем.