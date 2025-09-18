Укр Рус
18 сентября, 10:59
Кейт Миддлтон очаровала платьем, расшитым золотом: невероятные фото принцессы

Марта Гнат
Основні тези
  • Кейт Миддлтон на торжественном банкете поразила роскошным вечерним платьем от Phillipa Lepley, расшитым золотым кружевом Шантильи.
  • Принцесса дополнила образ туфлями от Aquazzura, клатчем Anya Hindmarch, бриллиантовыми серьгами и тиарой "Узелки любви", которую ранее носила принцесса Диана.

Вчера принц и принцесса Уэльские пришли на торжественный банкет по случаю приезда Мелании и Дональда Трампов. Супруги в очередной раз поразили яркими образами.

Чаще всего в объектив камер попадала именно Кейт Миддлтон, ведь образ принцессы точно не мог остаться без внимания, пишет Show24.

К теме В сине-желтых цветах: королева Камилла и Мелания Трамп символически поддержали Украину

Кейт известна тем, что обожает выбирать платья от британских дизайнеров, чтобы поддержать их деятельность. И вчерашний вечер не стал исключением. Принцесса надела роскошное вечернее платье от Phillipa Lepley, которое вручную расшито золотым кружевом Шантильи.

Также Миддлтон выбрала туфли от Aquazzura и клатч Anya Hindmarch. Образ довершила любимой тиарой "Узелки любви". Когда-то ее носила покойная принцесса Диана, а Кейт стала первой, кто надел тиару после смерти женщины.

Вообще украшение было создано для бабушки Елизаветы II – Марии Текской в 1914 году. Изготовлением занимался ювелирный дом Garrad, который добавил к тиаре жемчуг и бриллианты.

Также принцесса надела бриллиантовые серьги, а ее муж – принц Уильям, был одет в классический черный смокинг в соответствии с протоколом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty images

В соцсетях супруги представили официальный совместный портрет, который уже собрал немало слов восторга.

На банкете принцесса сидела рядом с президентом США – Дональдом Трампом.

Кейт Миддлтон сидела на банкете рядом с Дональдом Трампом / Фото Getty images

