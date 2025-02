Две бывшие и враг: как выступление Кендрика Ламара на Супербоуле-2025 наделало шума в сети

В минувшие выходные в США состоялся финал Суперкубка по американскому футболу – самое масштабное спортивное событие года Национальной футбольной лиги (НФЛ). В то же время главным музыкальным событием вечера стало выступление легендарного рэпера Кендрика Ламара во время традиционного Halftime Show.

За 14 минут мини-концерта исполнитель представил отрывки из 12 своих самых известных композиций. В то же время о том, почему же выступление Ламара на Супербоуле-2025 наделало шума в сети и при чем здесь Дрейк – пишет Show 24.

Так, прежде всего зрителей поразил не только музыкальный репертуар, но и мощный социально-политический месседж и многочисленные отсылки к актуальным событиям в хип-хоп сообществе. Особое внимание привлекло появление на сцене оскароносного актера Сэмюэля Л. Джексона в образе Дядюшки Сэма – символического персонажа американской культуры.

Для справки! Культовый портрет Дяди Сэма с бородкой, одетого в шляпу, смокинг и полосатые брюки впервые появился в 1917 году. Легенда гласит, что этот персонаж происходит от Сэмюэля Вильсона, мясника, который поставлял еду для армии США во время войны 1812 года с Великобританией. Мужчина маркировал бочки с мясом инициалами "U.S.", а солдаты интерпретировали эту аббревиатуру как "Дядя Сэм".

Кульминацией шоу стало выступление с треком Not Like Us – композицией, принесшей Ламару 5 премий Грэмми. Что интересно, на сцену к Кендрику вышли теннисистка Серена Уильямс, бывшая девушка Дрейка, и певица SZA, которой также приписывали роман с рэпером.

Кендрик Ламара выступил на Halftime Show: смотрите видео онлайн

Что известно о скандальной песне Not Like Us

Этот дис-трек стал одной из самых резонансных композиций прошлого года.

Для справки! Дис-треки служат средством критики или высмеивания людей за их действия, высказывания или убеждения. Термин происходит от английских слов "disrespect" и "disparage".

В песне Not Like Us Ламар выражает серьезные обвинения в адрес Дрейка. В частности, он намекает, что рэпер является п*д*филом, потому что ему якобы нравятся несовершеннолетние девушки.

Здесь важно заметить, что во время Супербоула-2025 Кендрик Ламар не произнес слова "п*д*фил".