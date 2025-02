Дві колишні та ворог: як виступ Кендріка Ламара на Супербоулі-2025 наробив галасу в мережі

Минулими вихідними в США відбувся фінал Суперкубка з американського футболу – наймасштабніша спортивна подія року Національної футбольної ліги (НФЛ). Водночас головною музичною подією вечора став виступ легендарного репера Кендріка Ламара під час традиційного Halftime Show.

За 14 хвилин мініконцерту виконавець представив уривки з 12 своїх найвідоміших композицій. Водночас про те, чому ж виступ Ламара на Супербоулі-2025 наробив галасу в мережі й до чого тут Дрейк – пише Show 24.

Так, насамперед глядачів вразив не лише музичний репертуар, а й потужний соціально-політичний меседж та численні відсилки до актуальних подій у хіп-хоп спільноті. Особливу увагу привернула поява на сцені оскароносного актора Семюеля Л. Джексона в образі Дядечка Сема – символічного персонажа американської культури.

Для довідки! Культовий портрет Дядька Сема з борідкою, одягненого у капелюх, смокінг і смугасті штани вперше з'явився у 1917 році. Легенда свідчить, що цей персонаж походить від Семюеля Вільсона, м'ясника, який постачав їжу для армії США під час війни 1812 року з Великою Британією. Чоловік маркував бочки з м'ясом ініціалами "U.S.", а солдати інтерпретували цю абревіатуру як "Дядько Сем".

Кульмінацією шоу став виступ із треком Not Like Us – композицією, що принесла Ламару 5 премій Греммі. Що цікаво, на сцену до Кендріка вийшли тенісистка Серена Вільямс, колишня дівчина Дрейка, та співачка SZA, якій також приписували роман із репером.

Кендрік Ламара виступив на Halftime Show: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальну пісню Not Like Us

Цей діс-трек став однією з найбільш резонансних композицій минулого року.

Для довідки! Діс-треки слугують засобом критики або висміювання людей за їхні дії, висловлювання чи переконання. Термін походить від англійських слів "disrespect" та "disparage".

У пісні Not Like Us Ламар висловлює серйозні звинувачення на адресу Дрейка. Зокрема, він натякає, що репер є п*д*філом, бо йому нібито подобаються неповнолітні дівчата.

Тут важливо зауважити, що під час Супербоулу-2025 Кендрік Ламар не вимовив слова "п*д*філ".