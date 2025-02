За 14 хвилин мініконцерту виконавець представив уривки з 12 своїх найвідоміших композицій. Водночас про те, чому ж виступ Ламара на Супербоулі-2025 наробив галасу в мережі й до чого тут Дрейк – пише Show 24.

Цікаво Іноді він мені й не потрібен, – Тоня Матвієнко здивувала заявою про стосунки з Арсеном Мірзояном

Так, насамперед глядачів вразив не лише музичний репертуар, а й потужний соціально-політичний меседж та численні відсилки до актуальних подій у хіп-хоп спільноті. Особливу увагу привернула поява на сцені оскароносного актора Семюеля Л. Джексона в образі Дядечка Сема – символічного персонажа американської культури.

Для довідки! Культовий портрет Дядька Сема з борідкою, одягненого у капелюх, смокінг і смугасті штани вперше з'явився у 1917 році. Легенда свідчить, що цей персонаж походить від Семюеля Вільсона, м'ясника, який постачав їжу для армії США під час війни 1812 року з Великою Британією. Чоловік маркував бочки з м'ясом ініціалами "U.S.", а солдати інтерпретували цю абревіатуру як "Дядько Сем".

Кульмінацією шоу став виступ із треком Not Like Us – композицією, що принесла Ламару 5 премій Греммі. Що цікаво, на сцену до Кендріка вийшли тенісистка Серена Вільямс, колишня дівчина Дрейка, та співачка SZA, якій також приписували роман із репером.

Кендрік Ламара виступив на Halftime Show: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальну пісню Not Like Us

Цей діс-трек став однією з найбільш резонансних композицій минулого року.

Для довідки! Діс-треки слугують засобом критики або висміювання людей за їхні дії, висловлювання чи переконання. Термін походить від англійських слів "disrespect" та "disparage".

У пісні Not Like Us Ламар висловлює серйозні звинувачення на адресу Дрейка. Зокрема, він натякає, що репер є п*д*філом, бо йому нібито подобаються неповнолітні дівчата.

Тут важливо зауважити, що під час Супербоулу-2025 Кендрік Ламар не вимовив слова "п*д*філ".