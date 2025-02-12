В частности, она заговорила о романтике в браке, о недоразумениях и общении между партнерами. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коротко о".

Вас также может заинтересовать Все не просто, – Тоня Матвиенко высказалась о своем хите "Одуванчики" и заработок с песни

Тоня Матвиенко поделилась, что они с любимым время от времени устраивают себе романтические досуги, однако это все зависит от настроения партнеров.

Я не всегда хочу, чтобы было такое состояние постоянного медового месяца. Иногда он мне и не нужен. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо",

– рассказала знаменитость.

Она также призналась, бывают ли в браке с мужем недоразумения. Оказывается, Мирзоян прекрасно знает, чем угодить любимой.

Иногда могу выдать какую-то претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?" Хотя это даже не претензия. Просто мне этого хочется в этот момент, я ему это говорю, и он это делает. Он хорошо меня знает. Если я чувствую, что мужчина меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне жить с ним. Я хочу, чтобы я была интересна мужчине,

– добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в отношениях всегда нужно говорить, чего тебе не хватает.

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна