Недавно певица прокомментировала феноменальную популярность своего трека и поделилась информацией о полученных доходах от него. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коротко о".

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Дело в том, что ты никогда не знаешь, каким будет результат, как песню воспримут люди. Кроме самой песни, есть еще определенные шаги, которые надо делать. Вложить деньги, например, чтобы эту песню как-то дальше раскрутить. Это все не просто и не дешево. У меня есть какой-то максимум, сколько я могу вложить. Вообще, мне кажется, с людьми всегда можно договориться,

– поделилась исполнительница.

Она к тому же высказалась о роялти от прослушиваний за "Кульбабы".

У меня есть лейбл, который юридически занимается моими авторскими правами. Некорректно, думаю, рассказывать, сколько я зарабатываю на роялти. А вообще я еще не заработала, еще не пришло время,

– призналась исполнительница.

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Что известно о треке "Кульбабы"