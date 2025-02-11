Нещодавно співачка прокоментувала феноменальну популярність свого треку та поділилася інформацією про отримані прибутки від нього. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Коротко про".
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Річ у тім, що ти ніколи не знаєш, яким буде результат, як пісню сприймуть люди. Окрім самої пісні, є ще певні кроки, які треба робити. Вкласти гроші, наприклад, щоб цю пісню якось далі розкрутити. Це все не просто і не дешево. У мене є якийсь максимум, скільки я можу викласти. Взагалі, мені здається, з людьми завжди можна домовитися,
– поділилася виконавиця.
Вона до того ж висловилась про роялті від прослуховувань за "Кульбаби".
У мене є лейбл, який юридично займається моїми авторськими правами. Некоректно, думаю, розповідати, скільки я заробляю на роялті. А взагалі я ще не заробила, ще не прийшов час,
– зізналася виконавиця.
Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео онлайн
Що відомо про трек "Кульбаби"
- Пісню "Кульбаби", написану Іваном Клименком, Тоня Матвієнко записала у лютому 2022 року. Спочатку артистка планувала презентувати трек у травні як подарунок до дня народження Арсена Мірзояна, проте реліз відбувся напередодні новорічних свят. Таке рішення співачка пояснила бажанням підтримати бойовий дух українців та навіяти їм теплі спогади через життєрадісний настрій композиції.
- Через обмежений бюджет замість повноцінного кліпу було створено лірик-відео. Попри це, пісня здобула неймовірну популярність – відеоролик набрав понад 10 мільйонів переглядів та, на момент написання матеріалу, посів друге місце серед найпопулярніших музичних відео на YouTube.