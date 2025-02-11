Нещодавно співачка прокоментувала феноменальну популярність свого треку та поділилася інформацією про отримані прибутки від нього. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Коротко про".

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Річ у тім, що ти ніколи не знаєш, яким буде результат, як пісню сприймуть люди. Окрім самої пісні, є ще певні кроки, які треба робити. Вкласти гроші, наприклад, щоб цю пісню якось далі розкрутити. Це все не просто і не дешево. У мене є якийсь максимум, скільки я можу викласти. Взагалі, мені здається, з людьми завжди можна домовитися,

– поділилася виконавиця.

Вона до того ж висловилась про роялті від прослуховувань за "Кульбаби".

У мене є лейбл, який юридично займається моїми авторськими правами. Некоректно, думаю, розповідати, скільки я заробляю на роялті. А взагалі я ще не заробила, ще не прийшов час,

– зізналася виконавиця.

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Що відомо про трек "Кульбаби"