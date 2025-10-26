Он не сдается: известный украинский певец снова идет на Нацотбор-2026

Известный украинский певец KHAYAT подал заявку на участие в Нацотборе-2026. Это уже его четвертая попытка поехать на Евровидение от Украины. В прошлом году он даже стал финалистом Национального отбора.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнителя. KHAYAT в этом году подал сразу две новые песни на рассмотрение продюсеру песенного конкурса, которой стала Джамала.

Не пропустите Больше не прячутся: Кэти Перри подтвердила роман с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо

Певец в сторис показал фото, где видно, что он заполнил анкету на участие в Национальном отборе. Его заявку принято и взято на обработку.



KHAYAT подал заявку на участие в Нацотборе-2026 / Скриншот из инстаграма

Эту новость он также подтвердил в тиктоке. Под видео KHAYAT отметил: "2 мои ласточки полетели на встречу Евровидению".

Вас может заинтересовать Одиночество дает большой ресурс, – интервью с KHAYAT о Нацотборе, шоу "Холостяк", личная жизнь

Что известно о Нацотборе в этом году?