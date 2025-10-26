Он не сдается: известный украинский певец снова идет на Нацотбор-2026
- Украинский певец KHAYAT подал заявку на участие в Нацотборе-2026 с двумя новыми песнями.
- Победителя Национального отбора выберут в феврале 2026 года для участия в Евровидении в Австрии.
Известный украинский певец KHAYAT подал заявку на участие в Нацотборе-2026. Это уже его четвертая попытка поехать на Евровидение от Украины. В прошлом году он даже стал финалистом Национального отбора.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнителя. KHAYAT в этом году подал сразу две новые песни на рассмотрение продюсеру песенного конкурса, которой стала Джамала.
Певец в сторис показал фото, где видно, что он заполнил анкету на участие в Национальном отборе. Его заявку принято и взято на обработку.
KHAYAT подал заявку на участие в Нацотборе-2026 / Скриншот из инстаграма
Эту новость он также подтвердил в тиктоке. Под видео KHAYAT отметил: "2 мои ласточки полетели на встречу Евровидению".
Что известно о Нацотборе в этом году?
- Он стартовал еще 3 сентября 2025 года.
- Оля Полякова, СолоХа, KAZKA и многие другие известные украинские артисты заявляли, что хотели бы побороться на Нацотборе.
- Отправить свою заявку на участие в конкурсе они имели возможность до 27 октября.
- Победителя выберут в феврале 2026 года. Именно тот артист, который победит на Национальном отборе, поедет в Австрию, чтобы представить Украину на международной арене.